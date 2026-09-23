La provincia de San Juan atraviesa jornadas de alta vulnerabilidad climática debido al azote del viento Zonda. Tras un severo episodio el pasado domingo, la Dirección de Protección Civil de la provincia confirmó un balance altamente preocupante: las cuadrillas debieron intervenir en 50 siniestros de diversa magnitud, concentrados en la propagación de incendios forestales, caídas de ramas, colapso de tendidos eléctricos y daños estructurales. Sin embargo, el escenario promete agravarse durante las próximas horas, ya que los pronósticos oficiales anticipan ráfagas intensas para la tarde de hoy miércoles y la jornada de mañana jueves.

Récord de intervenciones y alerta máxima por nuevas ráfagas

El impacto del viento cálido y seco del fin de semana puso a prueba la capacidad operativa de los organismos de contención. Según detalló el director de Protección Civil, Diego Morales, las intervenciones no dieron tregua por la simultaneidad de los focos ígneos en distintos departamentos. Bomberos, brigadistas, personal policial y áreas municipales desplegaron un esfuerzo descomunal para sofocar el fuego en zonas pobladas y rurales, evitando que las llamas alcanzaran viviendas o provocaran víctimas fatales.

No obstante, las autoridades remarcan que las condiciones atmosféricas previstas para hoy y mañana presentan un nivel de riesgo igual o superior. El ingreso de ráfagas intensas, junto a altas temperaturas y niveles bajos de humedad, configura un marco propenso para la rápida combustión. Frente a este panorama, desde Protección Civil se prevé que el número de incidentes pueda igualar o superar la cifra de 50 siniestros atendidos el domingo, manteniendo en estado de alerta máxima a todas las dotaciones operativas.

Llamado urgente a la conciencia de los sanjuaninos y sanjuaninas

Ante la inminencia de este nuevo temporal, el Gobierno provincial apela a la responsabilidad ciudadana. Se realiza un llamado desesperado a la conciencia de los sanjuaninos y sanjuaninas para evitar cualquier tipo de quema al aire libre. Prácticas como la quema de pastizales o basura y el encendido de fuego en espacios no habilitados representan los detonantes principales de grandes incendios que devastan hectáreas y ponen en riesgo vidas humanas.

Evitar que las cifras de siniestros continúen aumentando requiere del compromiso de la comunidad. Encender una llama en jornadas con ráfagas de Zonda puede desencadenar tragedias ambientales irreparables, destruir la flora y fauna autóctona y provocar pérdidas materiales cuantiosas. La prevención individual resulta la herramienta más eficaz para proteger a las familias y evitar el colapso de los servicios de emergencia.

Durante hoy y mañana, las cuadrillas de Protección Civil estarán abocadas al monitoreo permanente de las zonas vulnerables y a la atención de eventualidades. El trabajo se desarrolla entre municipios, bomberos, Policía y centros de salud para garantizar respuesta en cada rincón provincial.