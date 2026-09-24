Ante la alerta meteorológica vigente para este jueves, Naturgy puso en marcha un operativo preventivo especial en San Juan para reducir el impacto que las fuertes ráfagas de viento Zonda puedan generar sobre el servicio eléctrico. La empresa dispuso recursos adicionales, personal técnico, materiales y equipamiento de respaldo para atender eventuales inconvenientes y realizar las reparaciones necesarias.

La compañía recordó que las ráfagas intensas pueden provocar daños sobre el arbolado, las construcciones y las instalaciones eléctricas. Por este motivo, el operativo comenzó antes de la llegada del fenómeno y contempla la disponibilidad de equipos destinados exclusivamente a responder ante posibles contingencias.

Personal abocado a la contingencia

Como parte del esquema preventivo, las actividades habituales del personal de la distribuidora serán suspendidas temporalmente en las zonas alcanzadas por la alerta. Los equipos quedarán abocados a la atención de las situaciones que puedan surgir durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Naturgy señaló que la medida busca concentrar los recursos disponibles en las tareas vinculadas con eventuales interrupciones o daños ocasionados por el viento.

La empresa también remarcó que la seguridad de sus trabajadores será una prioridad durante el operativo. Cuando las ráfagas superan los 40 kilómetros por hora, no resulta seguro realizar trabajos en altura, utilizar escaleras o intervenir desde las canastillas de los vehículos.

Qué hacer ante cables caídos

La distribuidora advirtió que el viento puede provocar la caída de ramas, árboles, postes y otros elementos sobre la infraestructura eléctrica. Ante estas situaciones, recomendó no acercarse ni manipular cables que hayan quedado tendidos en el suelo.

También pidió mantener distancia de las instalaciones eléctricas que presenten daños y comunicar inmediatamente cualquier inconveniente a la empresa mediante los canales habilitados.

Los usuarios pueden realizar los avisos a través de la Oficina Virtual de Naturgy o comunicarse al 0800 666 3637.

Las tareas que requieran trabajos en altura serán retomadas una vez que las condiciones meteorológicas permitan desarrollarlas de manera segura, mientras los equipos permanecerán preparados para atender las contingencias que puedan presentarse durante la jornada.