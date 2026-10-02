Ante la presencia de viento Zonda durante este jueves 2 de octubre, la Policía Ecológica de San Juan pidió a la población extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas.

Las condiciones de sequedad que caracterizan estas jornadas, sumadas a las ráfagas, pueden favorecer la rápida propagación de las llamas. Por eso, desde el organismo solicitaron especialmente no realizar quemas de pastizales, hojas, ramas, basura ni ningún otro tipo de vegetación.

Un foco de pequeñas dimensiones puede extenderse rápidamente debido al viento y terminar afectando viviendas, espacios productivos, bienes y personas.

Qué dice la ley sobre las quemas

La Policía Ecológica recordó que las quemas sin autorización están prohibidas en San Juan.

El artículo 169 de la Ley Provincial 941-R establece sanciones para quienes produzcan, provoquen o activen fuego y/o incendios, cualquiera sea su tipo o motivo, tanto en zonas urbanas como rurales, cuando no cuenten con autorización expresa del organismo competente.

Las sanciones contempladas por la normativa pueden incluir multa económica, trabajos de utilidad pública y/o arresto de entre 5 y 30 días.

La pena que corresponda en cada caso será determinada por el juzgado que intervenga.

Qué hacer si se observa una quema

Ante la presencia de una quema o un foco de incendio, las autoridades recomendaron no acercarse ni intentar apagarlo por cuenta propia.

La indicación es comunicarse inmediatamente con el 911, para que los organismos de emergencia puedan intervenir de manera rápida y segura.

También se pueden realizar denuncias de forma presencial en la Policía Ecológica, ubicada en el Cuartel de Bomberos de calle Mendoza y Mary O’Graham. Además, se encuentra disponible el teléfono 4212787.

La prevención, clave durante el Zonda

Durante las jornadas con viento Zonda, evitar cualquier acción que pueda iniciar un fuego resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios.

Desde la Policía Ecológica remarcaron que la prevención es una responsabilidad de toda la comunidad, especialmente en momentos en los que las condiciones meteorológicas pueden hacer que las llamas avancen con rapidez.