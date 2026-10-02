El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión de la actividad escolar a partir de las 13 de este viernes 2 de octubre, debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y ante la recomendación de la Dirección de Protección Civil por las condiciones de viento Zonda previstas para la jornada.

La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de la provincia. Quedan comprendidos los turnos interturno, tarde, vespertino y noche.

Desde Educación aclararon que los estudiantes que concurren durante el turno mañana no deben ser retirados antes del horario habitual. En el caso de las escuelas con jornada completa, se indicó que los alumnos recibirán el almuerzo previsto antes de finalizar sus actividades.

También se suspenden los llamados docentes

La disposición también alcanza a los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para los turnos afectados por la suspensión.

Esos llamados quedarán anulados y, según informó el Ministerio, los directivos deberán generarlos nuevamente cuando corresponda.

Además, las autoridades educativas recordaron a directivos y docentes que, ante la situación meteorológica, se activa el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024.

Monitorean la evolución del viento

La suspensión fue dispuesta luego de la alerta meteorológica y como medida preventiva frente al incremento previsto en la intensidad del viento durante este viernes.

El pronóstico para la jornada anticipa viento del norte durante la mañana y luego del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante la noche, además de un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en 31°C.

El Ministerio de Educación señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que cualquier modificación o nueva medida será comunicada oficialmente.