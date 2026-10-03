En plena jornada de viento Zonda en San Juan, un bombero voluntario de Pocito registró una escena que volvió a encender la preocupación por el riesgo de incendios durante este tipo de fenómenos meteorológicos.

El video fue grabado el viernes al mediodía por Agustín Moya, referente del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pocito. En las imágenes se observa a una mujer junto a una acequia, donde había un montículo de hojas secas encendidas.

La situación ocurrió en inmediaciones de calle Alfonso XIII, un sector que ya había sido escenario de un incendio de gran magnitud. Según recordó Moya, hace aproximadamente un mes un fuego iniciado por la quema de pastizales terminó afectando a diez viviendas.

El peligro de una ráfaga

El bombero advirtió sobre el riesgo que implica realizar quemas al aire libre durante jornadas con fuertes ráfagas.

Una fogata o una quema de hojas puede parecer controlada en un primer momento, pero una modificación repentina en la intensidad o dirección del viento puede hacer que las llamas y las brasas se dispersen rápidamente.

Moya explicó que muchas veces existe una falsa sensación de seguridad cuando una persona permanece cerca del fuego o tiene elementos para intentar apagarlo. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar en cuestión de segundos y favorecer la propagación hacia pastizales, viviendas u otras estructuras.

En este caso, al advertir que había sido registrada, la mujer se alejó del lugar.

Las quemas sin autorización están prohibidas

La advertencia también tiene un aspecto legal. En San Juan, la Ley Provincial 941-R, en su artículo 169, establece sanciones para quienes produzcan, provoquen o activen fuego o incendios, tanto en zonas urbanas como rurales, sin autorización del organismo competente.

Las sanciones contemplan multas económicas, trabajos de utilidad pública y/o arresto de entre 5 y 30 días, de acuerdo con lo que determine el juzgado que intervenga en cada caso.

La prohibición alcanza a la quema de pastizales, hojas, ramas, basura y otros residuos sin la autorización correspondiente.

Qué hacer ante un foco de fuego

Ante la presencia de una quema o un incendio, las autoridades recomiendan no acercarse ni intentar apagarlo por cuenta propia. El pedido es comunicarse rápidamente con el 911 para que intervengan los organismos de emergencia.

También se pueden realizar denuncias de manera presencial en la Policía Ecológica, ubicada en el Cuartel de Bomberos de calle Mendoza y Mary O’Graham, o comunicarse al 4212787.