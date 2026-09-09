El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que afecta a diversas zonas precordilleranas ante la llegada del viento Zonda durante la tarde del miércoles y la jornada del jueves. De acuerdo con el reporte del organismo, "el fenómeno se espera durante la tarde de este miércoles y nuevamente durante la jornada del jueves".

La medida abarca a la Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento y Ullum. En estos sectores se prevén velocidades medias de entre 30 y 50 km/h, acompañadas por ráfagas capaces de llegar a los 70 km/h.

A raíz de este evento, el organismo advirtió que "el viento Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico".

La calificación de nivel amarillo asignada por el organismo oficial implica la "posibilidad de un fenómeno meteorológico que puede generar algunos inconvenientes y afectar determinadas actividades". La mayor concentración del viento se registrará en la tarde de hoy y sus efectos podrían reiterarse en el transcurso del jueves por la tarde. Frente a este panorama, las autoridades instan a "seguir la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales".