La primavera comenzó en San Juan con cambios de temperatura, viento Zonda y pronósticos de lluvias más intensas. La arquitecta Laura Rocamora, directora del estudio Uno en Cien, visitó el programa Yo Te Invito y explicó qué revisar en las viviendas para prevenir daños y accidentes.

“La idea es prevenir nuestra casa”, resumió. Según explicó, muchas construcciones sanjuaninas poseen techos planos, pendientes mínimas y desagües con poca capacidad. Por eso, una lluvia abundante puede provocar acumulación de agua y hacer visible cualquier falla previa.

El techo, el primer punto del control

Rocamora recomendó realizar una inspección anual del techo y retirar hojas, ramas, tierra y elementos que puedan obstruir canaletas o desagües. “Tenemos que lograr que nuestro techo esté en las mejores condiciones para recibir todas estas lluvias”, señaló.

También aconsejó revisar las uniones entre paños de membrana, los encuentros con los muros y las perforaciones realizadas para instalar aires acondicionados. Una abertura pequeña puede transformarse en una filtración cuando el agua queda estancada.

Las membranas asfálticas suelen durar cinco años y el sol puede resecar su cobertura. Si la base continúa firme, una membrana líquida puede reforzar la impermeabilización. Las partes levantadas deben repararse.

En los techos de chapa, pidió controlar los tornillos y las arandelas de goma, porque se resecan y permiten el ingreso de agua. Las tejas sueltas también deben asegurarse para evitar que el viento las desprenda.

Zonda: asegurar todo lo que esté afuera

Ante un alerta de viento Zonda, carteles, toldos y medias sombras deben quedar tensados y bien sujetos. Lo mismo ocurre con muebles y macetas. “Todo lo que tengamos al exterior tiene que estar amurado”, advirtió Rocamora. Una maceta que cae desde un piso alto puede causar un accidente fatal.

También hay que revisar la tapa del tanque de agua, uno de los elementos que suele volarse. Si queda destapado, pueden ingresar suciedad, hojas o animales y contaminar el agua.

Vidrios seguros ante el granizo

La profesional recomendó que los vidrios de más de un metro cuadrado sean de seguridad. El templado se fragmenta en piezas sin bordes filosos, mientras que el laminado posee una película interna que retiene los fragmentos. Si no es posible reemplazarlo, un vinilo puede ayudar a contenerlos ante una rotura.

Un checklist antes de las tormentas

La recomendación es no esperar a que comience la lluvia o llegue el viento. Limpiar techos y canaletas; comprobar membranas, tejas y chapas; destapar desagües; asegurar toldos, carteles y macetas; controlar la tapa del tanque y verificar los vidrios son medidas simples que pueden evitar filtraciones, roturas y accidentes.

“Uno nunca se sube al techo. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos el estado en el que está?”, planteó la directora de Uno en Cien. La prevención, insistió, debe realizarse antes de una temporada que se anticipa exigente para las viviendas sanjuaninas.