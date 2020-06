Viento Zonda y servicio eléctrico: todo lo que se debe tener en cuenta

El EPRE difundió una serie de consejos para tener en cuenta con relación al servicio eléctrico en caso de la llegada de viento Zonda a San Juan durante la jornada de este jueves.

El fenómeno pronosticado, puede provocar daños a las instalaciones eléctricas o cortes en el servicio. Ante la interrupción, la gente podrá denunciar la situación a los teléfonos de atención de emergencias: 0-800-666-3637 de Energía San Juan y el 496-1784 D.E.C.S.A.

En caso de no encontrar respuestas de las distribuidoras los usuarios pueden dirigirse al E.P.R.E. 264 567-7184 o al 0800-333-6666 además puede consultar a la página: https://epresanjuan.gob.ar/reclamos.

QUÉ HACER

Prestar atención a los alrededores (cables caídos, rama u objetos sueltos).

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

Tener siempre a mano linternas cargadas. Tener a mano los números de comunicación de emergencia.

Manejar con precaución, manteniendo la distancia entre vehículo, y circulando a la velocidad mínima.

Recordar cargar remedios o botiquín necesario en pacientes con afecciones respiratorias relacionadas con la presión sanguínea.

Cerrar y asegurar ventanas y puertas.

Se recomienda también no abrir frecuentemente las puertas de heladeras y freezers. La comida refrigerada puede mantenerse hasta nueve horas en condiciones sin refrigeración, mientras que la comida congelada se mantiene en buen estado hasta 24 horas.Se interrumpió el servicio, ¿Qué debe hacer la Distribuidora para rehabilitarlo?

Arbolado

Tormentas de viento intenso o rayos, pueden dañar la red del Servicio Público de Electricidad.

Personal de la Distribuidora Concesionaria debe verificar el daño, garantizando la seguridad en la zona, y estableciendo los recursos y equipos necesarios para la reparación.

Si hay árboles en el piso, en colaboración con personal del Municipio o bomberos se los remueve.

Despejado el lugar, pueden iniciarse las tareas de reparación.

En caso de apagones generalizados, se da prioridad a las tareas de rehabilitación del servicio en hospitales, bomberos, policía, plantas o de agua potable.

A veces, la reparación es simple, en ocasiones puede ser necesario reemplazar varios postes o tramos de línea. Terminadas las tareas, el servicio eléctrico se restituye.

Es obligación de las Concesionarias del Servicio Público de Electricidad construir las instalaciones cumpliendo las normas de seguridad vigentes, ejecutando regularmente planes de mantenimiento preventivo, garantizando el adecuado estado operativo de la red eléctrica bajo su concesión.

Qué deben hacer las prestadoras

Cuando se emite una “Alerta Meteorológica”, las Distribuidoras Concesionarias deben alistar planes de contingencia.

Se deben adoptar los recaudos en la operación del sistema, y convocar a todos los recursos humanos y materiales disponibles para la reparación de instalaciones que se dañen.

Los planes de poda son especialmente importantes, auditados por las Autoridades de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente (Autoridad Ambiental), establece el tipo y profundidad de la poda a realizar.

En San Juan se usa la “poda en túnel”, no disponiéndose de corredores para líneas, ni siendo autorizada la erradicación de ramas hacia o sobre las líneas, o la “poda lateral” o la “poda en L”, que si se encuentran presentes en otras partes del mundo.

Las instalaciones eléctricas subterráneas no son una solución generalizada que se adopte en otras provincias o países, 2) Su construcción, así como su mantenimiento, es mucho más onerosa.

Qué pasa con los electrodomésticos

¿Debo desenchufar los artefactos eléctricos durante las tormentas? ¿Si por los cortes del servicio se dañaron artefactos o instalaciones de mi propiedad, puedo reclamar su reparación?

En ocurrencia de temporales de viento o lluvia, y sobre todo en presencia de descargas atmosféricas, es recomendable la desconexión de artefactos eléctricos muy sensibles a variaciones en los niveles de tensión del suministro.

La empresa deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición de los artefactos dañados, salvo casos de fuerza mayor.

La persona afectada debe realizar su reclamo ante la Distribuidora Concesionaria o ante el E.P.R.E.

Los “microcortes” (interrupciones del servicio de corta duración), las oscilaciones profundas en la tensión del servicio, y el “pestañeo” (flicker, “huecos” y variaciones rápidas de la tensión), son todas deficiencias del servicio eléctrico habituales en los sistemas de distribución.

Independientemente de su nombre y de su clasificación técnica precisa, son especialmente molestas, al producir el reinicio (y eventualmente la rotura) de artefactos electrónicos.

Una de las causas más frecuentes de su ocurrencia es el contacto de ramas con redes eléctricas.

Los dispositivos de reconexión automática, si bien causan los indeseables fenómenos referidos, previenen daños mayores a la red. También se evitan cortes de mayor duración, al no resultar necesaria la intervención de una cuadrilla de reparación para la restitución del servicio.

Una vez registrado el reclamo, la Distribuidora debe asignar personal a la restitución del servicio.

En caso de contingencias por vientos, no se pueden realizar labores hasta que las ráfagas no se reduzcan a valores que no amenacen la seguridad de los trabajadores que realizan las tareas de reparación.

Cuando las tareas de reparación deben realizarse en altura, y con ramas y árboles que continúan siendo azotados por el viento, se deben extremar las medidas de cuidado a los trabajadores.

Las tareas de reparación de instalaciones de la red eléctrica dañadas se inician inmediatamente de finalizadas las ráfagas de la tormenta que pudieran representar peligro para los trabajadores.

En caso de que se restituya el servicio a los vecinos, y se mantenga el propio sin rehabilitar, debe reiterarse el reclamo. Debe verificarse siempre que no se trate de un problema en las instalaciones internas. La reiteración de sucesivos llamados por la misma persona, bloquea la posibilidad de que otras personas con cortes realicen sus reclamos.

Después de una tormenta severa, con gran cantidad de suministros afectados, ¿Qué tareas se priorizan, y cuáles son los servicios que se restituyen más rápidamente?

Si el servicio ha sido restituido por la Distribuidora, y la vivienda permanece sin electricidad o solamente hay electricidad en algunos sectores, deben revisarse las llaves térmicas de protección en los tableros.

En caso de que otros vecinos también experimenten similares problemas, debe darse reclamo a la Distribuidora, ya que esta circunstancia puede darse en suministros trifásicos.

Nunca deben manipularse cables caídos, ya que los mismos pueden estar con tensión. Hay que comunicar la situación a los teléfonos de atención de emergencias, para que personal capacitado realice las labores necesarias para restituir la seguridad pública.

Electrodependientes

La Ley Provincial N.º 1813-A, establece que las personas incluidas en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud Provincial, contarán con beneficios en la prestación del servicio.

Los Usuarios registrados reclaman las contingencias en el servicio directamente al Cisem 911, desde donde aplicarán un protocolo ya establecido para estos casos.

Mediante Resolución E.P.R.E. N.º 064/18 se reglamentó el “Procedimiento y Protocolo de Información a brindar a los Usuarios ante Situaciones de Contingencias que afecten a un número significativo de Suministros, o cuando dichas Contingencias se mantengan durante períodos prolongados de tiempo afectando a Usuarios del Servicio Público".

Medidas de seguridad

Tener presente donde están las líneas eléctricas. Mantener siempre una distancia superior a 3 metros de las líneas eléctricas.

No tocar ningún objeto que esté en contacto con las líneas eléctricas. Siempre transportar escaleras acostadas, nunca en forma vertical

Uso de baterías

Ya se ofrecen en el comercio baterías de Ion de Litio, que almacenan energía eléctrica “sobrante” generada por paneles fotovoltaicos en el domicilio, para su uso en horarios nocturnos, o como respaldo ante cortes en el servicio.

Los costos de estas baterías se reducen año tras año, y es de esperar que a medida que se popularice su uso, se reduzcan aún más.

Los costos actuales son prohibitivos. Equipos completos de baterías cuestan en el rango de alrededor de 600 a 700 dólares de Estados Unidos por kilovatio hora de almacenamiento.