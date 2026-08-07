Provinciales > Alerta amarilla
Vientos de hasta 80 km/h azotarán San Juan durante el viernes y sábado
POR REDACCIÓN
La Dirección de Protección Civil informó sobre la vigencia de la Alerta meteorológica N° 33/26 que anticipa la ocurrencia de vientos intensos. Este fenómeno climático afectará principalmente a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia durante la tarde y noche de este viernes 7 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.
El reporte oficial señala una Alerta Amarilla debido a que la zona cordillerana será alcanzada por vientos del sector oeste. Se prevén velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos del terreno.
Asimismo, la situación climática puede estar acompañada por una reducción de la visibilidad producto del viento blanco o ventisca. En el resto del área bajo vigilancia soplarán vientos del sector sur con intensidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Ante este panorama, Protección Civil estableció las siguientes recomendaciones para la población:
Prestar atención a su alrededor, identificando cables caídos, ramas u objetos sueltos.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Manejar con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.
No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios como carteles, marquesinas o toldos.
Tener siempre a mano linternas cargadas.
El organismo advirtió que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto durante esta contingencia. Al respecto, sugieren tener en cuenta los siguientes consejos:
- Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.
- Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.
- Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca un incendio forestal.
- Tomar conciencia de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar.
- Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.
- En cuanto se detecte humo, llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo, considerando el llamado a bomberos y la evacuación como primeras medidas.
- Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.
Ante cualquier eventualidad, los números habilitados para comunicarse ante cualquier emergencia son el 911 y el 103 correspondiente a Protección Civil.