Vientos de hasta 80 km/h azotarán San Juan durante el viernes y sábado

La Dirección de Protección Civil informó sobre la vigencia de la Alerta meteorológica N° 33/26 que anticipa la ocurrencia de vientos intensos. Este fenómeno climático afectará principalmente a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia durante la tarde y noche de este viernes 7 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.

El reporte oficial señala una Alerta Amarilla debido a que la zona cordillerana será alcanzada por vientos del sector oeste. Se prevén velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos del terreno.

Asimismo, la situación climática puede estar acompañada por una reducción de la visibilidad producto del viento blanco o ventisca. En el resto del área bajo vigilancia soplarán vientos del sector sur con intensidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Ante este panorama, Protección Civil estableció las siguientes recomendaciones para la población:

Prestar atención a su alrededor, identificando cables caídos, ramas u objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios como carteles, marquesinas o toldos.

Tener siempre a mano linternas cargadas.

El organismo advirtió que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto durante esta contingencia. Al respecto, sugieren tener en cuenta los siguientes consejos:

Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca un incendio forestal.

Tomar conciencia de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar.

Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

En cuanto se detecte humo, llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo, considerando el llamado a bomberos y la evacuación como primeras medidas.

Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Ante cualquier eventualidad, los números habilitados para comunicarse ante cualquier emergencia son el 911 y el 103 correspondiente a Protección Civil.