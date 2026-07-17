Viernes agradable tras el Zonda y una noche fría, el tiempo en San Juan

Las condiciones meteorológicas en la provincia registrarán cambios significativos tras las intensas ráfagas que se presentaron recientemente. La jornada del viernes iniciará con temperaturas notablemente inferiores a las del jueves, periodo en el cual el territorio fue afectado por las ráfagas de viento zonda. Para el comienzo del día se prevé una marca térmica de 9º, acompañada por un cielo despejado y escasa presencia de viento.

Con el avance de la jornada, la radiación solar permitirá un incremento paulatino de la temperatura hasta alcanzar una máxima estimada en 20º, lo que generará un ambiente más templado durante las horas de la tarde.

Sin embargo, para quienes permanezcan en la vía pública hacia el final del día, se recomienda mantener prendas de abrigo al alcance debido a que se espera un marcado descenso térmico que ubicará el termómetro en los 14º durante la noche.

Respecto al estado del cielo, la nubosidad irá en aumento hasta quedar parcialmente cubierto. En cuanto a las precipitaciones, los distintos sitios especializados en meteorología señalan que las probabilidades de lluvia oscilan entre el 10% y el 40%, un rango estadístico que, dadas las características climáticas habituales de la región, suele traducirse en la ausencia total de agua.