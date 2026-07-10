Viernes no laborable en San Juan: qué servicios funcionarán y cuáles no

San Juan atraviesa un viernes 10 de julio con un ritmo particular debido al día no laborable con fines turísticos. Tras el feriado del nueve de Julio, la provincia presenta una actividad dispar donde el sector privado impulsa el movimiento mientras las oficinas públicas permanecen cerradas.

En las calles del centro, el panorama es de normalidad para los compradores. Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan comunicaron que "los locales abrirán con normalidad este viernes" tras la pausa de la jornada anterior. A esta medida se suman los supermercados, el centro comercial y los espacios gastronómicos, que mantienen sus horarios habituales para recibir al público.

Por el contrario, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán esperar. La administración pública provincial no tendrá actividad y las oficinas reabrirán recién el lunes 13 de julio. Una situación similar ocurre con las entidades bancarias, aunque se aclaró que "los usuarios podrán realizar operaciones a través de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles".

El transporte público de pasajeros es uno de los rubros con mayores cambios. Los colectivos circulan con frecuencia de domingo, lo que implica una menor cantidad de unidades en las calles y tiempos de espera más prolongados entre cada viaje.

En la Capital, la municipalidad dispuso que la Feria y Mercado de Abasto funcione sin alteraciones. El Estacionamiento Controlado, conocido como ECO, junto a los monitores urbanos y la playa de remoción, operan de manera habitual. El Cementerio Municipal recibe visitas en horario de ocho a 19, mientras que los servicios fúnebres, de emergencia y la recolección de residuos mantienen su esquema de trabajo corriente.