Vieron a dos famosas a los besos y estallaron los rumores de romance

El pop argentino tiene un nuevo hito con el lanzamiento de Morena, el sencillo de Malena Narvay y Juli Poggio disponible desde el 5 de noviembre en plataformas. La obra marca una etapa luminosa de disfrute y confianza intuitiva en su carrera musical.

Tras explorar un sonido introspectivo y oscuro, Malena Narvay muestra una faceta espontánea y alegre junto a Julieta Poggio. Esta evolución mantiene intacta su intensidad pero canaliza la vitalidad mediante el movimiento y la libertad expresiva total.

Morena funciona como un manifiesto de autoaceptación y libertad donde Malena Narvay y Juli Poggio invitan a disfrutar sin requerir aprobación. El videoclip oficial despliega complicidad, color y sensualidad celebrando la diversidad de matices en las personas.

La propuesta conceptual evita encasillarse en una sola identidad fija. Al respecto, Malena Narvay reafirma su postura sobre la libertad personal asegurando que no quiere elegir entre ser sensible, sexy, divertida o intensa porque ella es todo eso.

El paso hacia este sonido refleja un proceso profundo donde Malena Narvay integra sus vivencias previas para habitar su presente con plenitud. Sobre este punto de inflexión artístico menciona que todo lo vivido la trajo hasta acá para mostrar más luz.