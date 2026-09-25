En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, la competencia volvió a poner frente a frente a dos cursos con un mismo objetivo: avanzar en el repechaje y mantener vivo el sueño de viajar a Bariloche con Travel Rock. Esta vez, la Escuela Secundaria Hipólito Vieytes 5to 1ra, de Caucete, representada por Pia Moreta y Sofía Falcone, se enfrentó al Colegio Don Bosco 5to C, de Capital, con Agustín Peruzzi y Juan Ignacio Carbajar.

El equipo azul llegó al desafío con una aliada conocida: la estampita de la Virgen de Desatanudos, que volvió a acompañar a las representantes de Vieytes como parte de su ritual. Del otro lado, el equipo naranja también apostó a lo conocido y repitió remera y zapatillas como cábala. Los nervios estuvieron presentes, aunque esta vez fueron reemplazados en buena parte por la expectativa y las ganas de quedarse con el pase a la próxima instancia.

Pía, Sofía, Agustín y Juan Ignacio representaron a sus cursos en el programa. FOTO HUARPE.

El primer bloque comenzó con las preguntas de la ruleta. Vieytes respondió de manera correcta en deporte, pero no logró acertar en geografía y arte. Don Bosco, en tanto, respondió correctamente historia y ciencia, ambas sin opciones, lo que le permitió sumar más puntos, aunque no pudo resolver lengua. Así, el marcador inicial quedó 1 a 3 a favor del equipo naranja.

Estrategias, puntos y una lluvia de preguntas

En el segundo bloque llegó el juego de verdadero o falso. El equipo azul eligió historia y consiguió sumar tres puntos, mientras que Don Bosco se inclinó por arte y obtuvo dos. Luego fue el turno de unir conceptos: Vieytes eligió ciencia y sumó un punto, mientras que el equipo naranja apostó por geografía y consiguió tres.

Con cada respuesta, la diferencia comenzó a crecer y el tablero terminó este bloque con cinco puntos para Vieytes y 8 para Don Bosco. Todavía quedaba una última etapa y varios puntos importantes por disputar.

El tercer bloque tuvo como protagonista al tradicional tutti frutti. Al equipo azul le tocó la letra T y logró sumar 9 puntos. Don Bosco recibió la letra I y consiguió 5. Pero la definición todavía tenía otro desafío: la lluvia de preguntas.

Allí, cada acierto podía modificar el resultado y darle una última oportunidad a cualquiera de los dos equipos. Vieytes consiguió sumar 7 puntos, mientras que Don Bosco alcanzó los 14. Con todos los desafíos completados, el marcador final quedó 21 a 27.

De esta manera, el Colegio Don Bosco 5to C de Capital logró quedarse con el desafío frente a la Escuela Secundaria Hipólito Vieytes y avanzó a la siguiente ronda de repechaje. El equipo naranja continúa así en competencia por el gran premio de UPD Unidos por el Desafío: el viaje de egresados a Bariloche con Travel Rock.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.