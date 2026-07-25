La sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó este viernes por la noche con un triunfo importante de Villa Ibáñez. El conjunto dirigido por Mariano Petitnato Núñez derrotó 1-0 a Atlético Trinidad y consiguió tres puntos fundamentales en su pelea por alejarse de la zona de descenso.

El único gol del encuentro fue convertido por Nicolás Villegas, quien le dio la victoria a Villa Ibáñez en condición de visitante. El resultado significó un impulso para el equipo, que busca sumar unidades importantes en esta etapa del campeonato para mejorar su situación en la tabla.

Con el primer partido ya disputado, la fecha continuará este sábado con la mayor parte de la programación de Primera División.

Cinco partidos este sábado

Desde las 16, se jugarán cinco encuentros. López Peláez recibirá a Sportivo 9 de Julio, mientras que San Lorenzo de Ullum será local ante Sportivo Peñarol.

En otro de los partidos destacados, Colón Junior enfrentará a Sportivo Rivadavia. Además, Atlético Marquesado recibirá a Sportivo Desamparados.

El quinto compromiso tendrá como protagonistas a Atlético Minero Argentino y Sportivo Sarmiento, que se medirán en la cancha de Juventud Unida.

La jornada sabatina será clave para varios equipos que necesitan sumar para escalar posiciones y comenzar a definir sus objetivos en el Clausura.

Tres partidos para cerrar la fecha

La sexta jornada del fútbol sanjuanino llegará a su fin el domingo con otros tres encuentros. Juventud Zondina recibirá a Atlético Unión, mientras que Atenas Pocito jugará en su cancha frente a Atlético Alianza. Finalmente, Defensores Argentinos enfrentará a Deportivo Carpintería en la cancha de Peñarol.

De esta manera, luego del triunfo de Villa Ibáñez ante Trinidad, la sexta fecha tendrá ocho partidos entre sábado y domingo para completar una jornada que puede generar movimientos importantes en la pelea por los primeros puestos y también en la lucha por la permanencia.