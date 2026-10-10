La Justicia de Neuquén imputó a Carlos Arias, de 36 años, por el crimen de su hija de tres años, Aythanna Bakari Eluney, ocurrido en Villa La Angostura, y dispuso que permanezca en prisión preventiva durante dos meses. La Fiscalía sostiene que el hombre atacó a la nena con el objetivo de provocar sufrimiento a su expareja, quien también resultó herida durante el episodio.

La decisión se tomó durante una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes 9 de octubre. El Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses de prisión preventiva, pero el juez de garantías Lisandro Borgonovo resolvió que la detención se extienda por dos meses. Además, estableció un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

De qué acusan al hombre

La acusación atribuye a Arias el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido, presuntamente, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja. También fue imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la madre de la nena y la niña habían viajado desde Río Negro a Villa La Angostura para visitar al hombre. El 3 de octubre, cuando se preparaban para regresar, Arias habría desarmado los bolsos e iniciado una discusión porque quería que la menor se quedara con él.

La situación escaló cerca de las 18.30, cuando el acusado golpeó a su expareja. La mujer tomó a su hija en brazos para protegerla, pero, según la acusación, el hombre tomó un cuchillo y le provocó a la niña una herida en el cuello que le causó la muerte en el lugar.

Después del ataque, el hombre se autolesionó en el cuello. La madre logró escapar por una ventana y pedir ayuda.

Por qué seguirá detenido

Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También planteó la necesidad de proteger a la madre de la niña y a su entorno familiar.

La querella, que representa a las víctimas, adhirió a la acusación y a las medidas solicitadas por los fiscales. El acusado había recibido el alta médica antes de ser trasladado a una comisaría de San Martín de los Andes, donde quedó alojado bajo custodia.

La investigación continuará durante los próximos cuatro meses, período en el que se buscará reunir pruebas y esclarecer las circunstancias del crimen. La acusación deberá ser evaluada en las siguientes etapas del proceso judicial.