La Unión Vecinal de Villa Obrera se prepara para recibir este viernes 9 de octubre una nueva noche dedicada al boxeo sanjuanino. Desde las 21, RM Boxing organizará una velada que tendrá alrededor de 15 presentaciones entre combates y exhibiciones, con una entrada general de $7.000.

El evento fue denominado “KO Chimbero” y reunirá sobre el ring a boxeadores de distintos gimnasios y escuelas de la provincia. La propuesta buscará combinar competencia y exhibición en una jornada pensada para los amantes del deporte de los puños.

Una cartelera con distintos gimnasios

Entre los combates anunciados aparece Jerónimo Pico, de RM Boxing, frente a Bastián Paez, de Jáchal, en la categoría de hasta 60 kilos. En el mismo peso se medirán Alejandro Giro, de Impacto Box, y Javier Cosma, representante de Encon.

La programación continuará con Maxi Gaitán, de Aconcagua, ante Dilan Castillo, en 42 kilos. También subirán al ring Nahuel Quiroga, de Team Gordillo, y Eriberto Luján, de Jáchal, en un combate pactado en 74 kilos.

Más peleas para la noche

Otro de los cruces tendrá como protagonistas a Jeremías Franco, de Estrella JRS, y Kevin González, de Encon, en 55 kilos. Además, Joel Maldonado, representante de Impacto Box, enfrentará a Erick Vara, de Jáchal, en la categoría de 64 kilos.

La cartelera reunirá así a representantes de diferentes gimnasios y localidades. Jáchal tendrá presencia en distintos combates, mientras que también estarán protagonistas de RM Boxing, Impacto Box, Aconcagua, Encon, Team Gordillo y Estrella JRS.

También habrá exhibiciones

La velada tendrá además un espacio destinado a las exhibiciones, con varios jóvenes y representantes de distintas escuelas. Entre los nombres anunciados aparecen Lucila Aciar ante Aldana González, Felipe Andrada frente a Santino González y Milagros Carrizo contra Milagro Cáceres.

También están previstas las presentaciones de Jonas Pico ante Benjamín Morales y Cayetano Granados frente a Francisco. De esta manera, la jornada permitirá que distintos púgiles tengan su momento sobre el ring, más allá de los combates formales.

Villa Obrera, escenario del boxeo

La Unión Vecinal de Villa Obrera volverá a convertirse en punto de encuentro para el boxeo sanjuanino. La cita será este viernes 9 de octubre desde las 21, con una entrada general de $7.000 y una cartelera que contempla alrededor de 15 peleas y exhibiciones.

Gerónimo Pico del RMBoxing.