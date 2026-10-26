La Primera B del fútbol sanjuanino ya conoce a los dos equipos que disputarán la final por el segundo ascenso a la máxima categoría. Villa Obrera y Libertad Juvenil consiguieron sus pasajes tras dos semifinales cargadas de tensión, que terminaron igualadas y se resolvieron desde el punto penal.

Villa Obrera empató 1-1 frente a Árbol Verde y ganó 5-3 en la tanda, mientras que Libertad Juvenil igualó 2-2 ante Villa Hipódromo y se impuso por 7-6 en los penales. De esta manera, ambos equipos quedaron a un paso de cumplir el objetivo de llegar a la Primera División del fútbol sanjuanino.

Villa Obrera eliminó a Árbol Verde

El conjunto de Chimbas consiguió la clasificación después de un encuentro parejo ante Árbol Verde, que comenzó ganando con un tanto de Agustín Muñoz. Sin embargo, Armando Ríos marcó el empate para Villa Obrera y llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda, Villa Obrera fue efectivo y convirtió sus cinco remates, por intermedio de Alan García, Lautaro Genovat, Federico Alcayaga, Gonzalo Barraza y Álex Pario Nuevo. Por el lado de Árbol Verde, Maxi Ramos, Lautaro Mayea y Kevin Riveros anotaron, mientras que Agustín Muñoz falló su ejecución y el equipo de Chimbas selló la clasificación por 5-3.

Libertad Juvenil también festejó por penales

La otra semifinal tuvo un desarrollo igualmente intenso en la cancha de Peñarol, donde Libertad Juvenil empató 2-2 con Villa Hipódromo. Axel Echegaray y Franco Sosa marcaron los goles de Libertad, mientras que Nicolás Jofré convirtió los dos tantos de Villa Hipódromo.

La clasificación se resolvió desde el punto penal, con una definición que terminó 7-6 a favor de Libertad Juvenil. Así, el equipo consiguió el pase a la final y se convirtió en el segundo aspirante al ascenso, después de superar un cruce que se mantuvo abierto hasta el último remate.

Una final por el segundo ascenso

Con las semifinales resueltas, Villa Obrera y Libertad Juvenil quedaron frente a frente para definir quién jugará en la Primera División del fútbol sanjuanino. Los dos equipos llegan a la instancia decisiva después de superar partidos exigentes y resolver sus clasificaciones en tandas de penales.