Villa Obrera y Libertad Juvenil tienen fecha, horario y escenario para definir el segundo ascenso a Primera División del fútbol sanjuanino. La final de la Divisional B se disputará el sábado 7 de noviembre, a las 17, en el Estadio Bicentenario.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación del encuentro que determinará cuál de los dos equipos acompañará a Del Bono en la máxima categoría. Hasta el momento, la entidad no informó las ubicaciones destinadas a cada público ni los precios de las entradas.

Cómo llegan Villa Obrera y Libertad Juvenil

Los dos finalistas consiguieron su clasificación después de superar semifinales muy disputadas que terminaron igualadas durante los 90 minutos reglamentarios. Villa Obrera empató 1-1 frente a Árbol Verde y consiguió el pase a la final al imponerse por 5-3 en la definición por penales.

Por su parte, Libertad Juvenil igualó 2-2 ante Villa Hipódromo y también tuvo que definir su clasificación desde los doce pasos. En una tanda muy ajustada, el equipo de Las Chacritas se impuso por 7-6 y consiguió el segundo boleto a la definición.

De esta manera, ambos conjuntos llegan a la final después de resolver sus respectivas semifinales desde el punto penal. Ahora tendrán un último partido para conseguir el objetivo de jugar en la máxima categoría del fútbol local.

Del Bono ya consiguió el primer ascenso

La definición tendrá como antecedente la consagración de Del Bono, que logró regresar a Primera División en el año de su centenario. El Bodeguero consiguió el primer ascenso y aseguró su lugar entre los equipos de la máxima categoría sanjuanina.

Ahora, Villa Obrera y Libertad Juvenil buscarán quedarse con la segunda plaza disponible. El ganador de la final acompañará a Del Bono en Primera División.

Entradas y ubicaciones pendientes

Uno de los aspectos que todavía resta definir es la organización del público en el Estadio Bicentenario. La Liga Sanjuanina de Fútbol aún no comunicó cómo estarán distribuidas las ubicaciones para las hinchadas ni cuánto costarán las entradas.