Sebastián Villa vivió una noche especial en Paraguay. El colombiano convirtió su primer gol desde que regresó a Boca y protagonizó un particular festejo: levantó las manos y realizó un gesto de disculpas hacia los hinchas que coparon el Defensores del Chaco.

El delantero fue titular en la goleada por 4-0 frente a Recoleta, resultado que permitió al Xeneize cerrar los octavos de final de la Copa Sudamericana con un contundente 7-1 en el resultado global y avanzar a los cuartos de final.

Villa tuvo dos oportunidades claras sobre el cierre del primer tiempo y finalmente encontró el gol. El atacante aprovechó un rebote que dejó el arquero Nelson Ferreira y sacó un remate que pasó entre sus piernas para establecer el 2-0 parcial.

Sin embargo, la atención rápidamente pasó del gol a la celebración. El colombiano colocó sus manos por encima de la cabeza y pidió perdón a los simpatizantes de Boca que se encontraban en las tribunas.

Villa habló después de su primer gol

Una vez consumada la clasificación, Villa se refirió a la actuación del equipo y destacó la importancia de haber resuelto la serie sin sobresaltos.

“Fue importante. Pudimos resolver el partido para bien y lograr la clasificación”, expresó el colombiano tras el encuentro. También aseguró estar “muy contento” por haber vuelto a convertir con la camiseta de Boca.

El gol tuvo un significado especial porque fue el primero de Villa desde su regreso al club. Su anterior tanto oficial con el Xeneize había sido en 2023, durante un triunfo por 2-0 frente a Colo-Colo por la Copa Libertadores.

Además del gol, el colombiano tuvo una de sus mejores actuaciones desde su vuelta: fue desequilibrante en ataque y participó en otras jugadas ofensivas del equipo.

Boca cerró así una noche redonda en Paraguay y Villa consiguió un gol que buscaba desde su regreso, acompañado por un gesto que no pasó inadvertido entre los hinchas.