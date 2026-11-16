Vilma Palma e Vampiros trae sus clásicos a una noche de nostalgia en San Juan

San Juan tendrá una noche dedicada a la música de los años 90 con la presentación de Vilma Palma e Vampiros, que llegará a la provincia el viernes 27 de noviembre para participar de una edición especial de Hugo Latino: El Reencuentro. El espectáculo se realizará en Hugo Espectáculos, ubicado en avenida España 70 Sur, y combinará el recital de la banda con el regreso de una de las fiestas que marcó una época.

La propuesta busca recuperar el espíritu de Hugo Latino después de un largo tiempo sin realizarse. Bajo la consigna «Volvemos a encontrarnos», la organización anunció una noche para revivir aquella etapa musical y reencontrarse con el público que acompañó las anteriores ediciones.

En ese contexto, Vilma Palma e Vampiros será el número central de la velada, con un repertorio integrado por sus canciones más conocidas. La banda rosarina, reconocida por sus clásicos del pop rock latino, promete una presentación para cantar y recordar algunos de los temas que marcaron a distintas generaciones.

El evento comenzará a las 23:59 y las entradas anticipadas tienen dos valores: $35.000 y $55.000. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb, en Hoffmann y en Farmacia San Pantaleón.

La venta online se realiza mediante el siguiente enlace: https://www.entradaweb.com.ar/evento/c64be7cb/step/1.