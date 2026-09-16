Matías Viña fue presentado como nuevo jugador de Cruzeiro y, durante la conferencia de prensa, habló sobre su salida de River Plate. El defensor uruguayo llegó al conjunto brasileño a préstamo hasta fin de año y recordó cómo atravesó sus últimos meses en el club argentino.

Viña explicó que su discusión estuvo relacionada con su contrato y sostuvo que siempre mantuvo una actitud profesional. También recordó que llegó a jugar como arquero cuando el equipo lo necesitó y consideró que su etapa terminó teniendo un buen cierre.

La crítica a la dirigencia

El defensor fue uno de los 15 futbolistas que River separó del plantel y envió a entrenar de manera diferenciada al predio de Cantilo. Según relató, ni el presidente Stefano Di Carlo ni el director deportivo Enzo Francescoli hablaron con él sobre esa situación.

Viña sostuvo que desde River pusieron trabas para concretar su salida y que finalmente la operación se resolvió durante el último día del mercado. El uruguayo también señaló que estaba dispuesto a rescindir su contrato para regresar a Brasil.

Su cuestionamiento

El futbolista fue contundente al referirse al manejo dirigencial y sostuvo que River es un club grande, pero que algunas personas que trabajan dentro de la institución no estuvieron a la altura. Viña diferenció al club y a su hinchada de quienes tomaron las decisiones durante su situación contractual.

Además, contó que durante el período en el que entrenó separado no tenía acceso a fisioterapia ni a determinadas instalaciones. Por esa razón, explicó que tuvo que pedirle al preparador físico y al fisioterapeuta de la Selección de Uruguay que le prepararan una rutina para entrenarse en su casa.