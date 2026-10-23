El fútbol alemán quedó en alerta este viernes 23 de octubre luego de que Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se desplomara durante un entrenamiento y tuviera que ser trasladado a un hospital. El técnico belga, de 40 años, permanece bajo atención médica mientras los profesionales realizan estudios para evaluar su estado de salud.

El episodio ocurrió en el predio del club en Múnich, cuando Kompany observaba una práctica del equipo filial, después de la actividad del plantel profesional. La institución confirmó lo sucedido a través de un comunicado y señaló que el entrenador será sometido a exámenes exhaustivos.

“Vincent Kompany necesitó atención médica este viernes tras desplomarse durante una sesión de entrenamiento del segundo equipo del Bayern”, informó el club. También precisó que permanecerá bajo supervisión médica y que, hasta nuevo aviso, sus colaboradores se encargarán de los entrenamientos y de la gestión de los partidos.

Venía de atravesar una infección viral

La preocupación por la salud del entrenador se suma a los inconvenientes que había tenido durante los últimos días. Kompany atravesó una infección viral que lo obligó a ausentarse de algunas prácticas y de la conferencia de prensa previa al partido frente al Arsenal por la Champions League.

Aunque pudo dirigir el encuentro del miércoles, que terminó con un empate 2-2, el técnico había reconocido que se había sentido muy mal durante la semana y que no había escuchado las señales de su cuerpo.

En el triunfo por 6-1 ante el Leipzig, el sábado anterior, también había mostrado dificultades para mantenerse de pie y necesitó descansar durante el partido y después del encuentro.

El Bayern prioriza su recuperación

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, aseguró que la salud del entrenador es la principal preocupación de la institución. Además, indicó que recibirá la atención médica y el tiempo que necesite para recuperarse.

Mientras continúan los estudios, el cuerpo técnico asumirá las responsabilidades deportivas del equipo. El Bayern tiene previsto visitar al Friburgo este domingo por la Bundesliga, aunque la situación de Kompany mantiene la atención puesta en su evolución.

Por el momento, el club no comunicó públicamente un diagnóstico definitivo sobre las causas del desplome. La prioridad es completar las evaluaciones médicas y garantizar que el entrenador reciba los cuidados necesarios.