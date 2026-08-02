Vinicius Jr. volvió a ser noticia fuera de las canchas. El delantero brasileño del Real Madrid aprovechó los últimos días de sus vacaciones, luego de disputar el Mundial, para organizar una exclusiva fiesta privada y mostrar públicamente el cambio estético que se realizó en el rostro.

El atacante decidió someterse a un procedimiento de armonización facial con el objetivo de afinar sus facciones y mejorar la simetría del rostro. El resultado fue rápidamente comentado en redes sociales, especialmente por el cambio visible en la zona del mentón y la mandíbula.

Lejos de mantener el tratamiento en privado, el propio futbolista compartió imágenes del resultado en sus redes sociales. También publicó fotografías y videos de la celebración con la que decidió cerrar sus vacaciones antes de regresar a la actividad con el conjunto español.

Una fiesta exclusiva para cerrar las vacaciones

El festejo se realizó en una lujosa residencia y contó con la presencia de la pareja del futbolista, familiares, amigos e influencers.

La celebración incluyó música en vivo, un importante operativo de seguridad y una ambientación de alto nivel, en una reunión que reunió a distintas figuras del mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Vinicius disfrutó así de sus últimas horas de descanso antes de volver a la rutina del fútbol europeo y reincorporarse al Real Madrid.

El mensaje de Virginia Fonseca

Durante la fiesta también estuvo presente Virginia Fonseca, pareja del futbolista, quien compartió algunos de los momentos del festejo y dejó un mensaje que buscó despejar las versiones sobre una posible crisis sentimental.

Los rumores de una eventual separación habían circulado en las últimas semanas, pero la joven dejó en claro que la relación continúa.

“Nuestras vacaciones llegaron al fin y quiero dejar registrado cuán feliz soy a tu lado. Ya te extraño”, escribió Virginia en su cuenta de Instagram.

El delantero brasileño respondió públicamente al mensaje con una breve declaración: “Te amo”.

La publicación de ambos fue interpretada como una señal de que la pareja continúa junta pese a las versiones que habían circulado sobre su vínculo.

El cambio de imagen y las dudas sobre su futuro

El cambio de imagen y la ostentosa celebración se produjeron en un momento en el que el futuro profesional de Vinicius Jr. también genera especulaciones.

El delantero tiene contrato y es una de las principales figuras del Real Madrid, pero en los últimos meses aparecieron versiones que ponen en duda su continuidad a largo plazo en la institución española.

Algunas informaciones señalan incluso que la próxima temporada podría ser la última de Vinicius en Madrid y que el futbolista brasileño podría continuar su carrera en la Premier League, con el Arsenal como uno de los clubes mencionados.

Por ahora, se trata de versiones que no fueron confirmadas oficialmente. Mientras define su futuro deportivo, Vinicius cerró sus vacaciones con una renovación de imagen, una fiesta rodeada de figuras y un mensaje de amor público junto a su pareja.