Mientras disputa el Mundial 2026 con la selección de Brasil, Vinicius Júnior sumó un nuevo acuerdo comercial de alcance global al asociarse con Apple para promocionar Apple Music, la plataforma de streaming musical que compite directamente con Spotify. La iniciativa incluye una lista de reproducción curada por el propio futbolista, con canciones vinculadas a la cultura brasileña y a la música que suele acompañar a la selección antes de los partidos.

La propuesta permite a los usuarios acceder a la selección musical de Vinicius dentro de Apple Music sin costos adicionales para quienes ya cuentan con una suscripción al servicio. Para encontrarla, simplemente deben buscar el nombre del delantero dentro de la aplicación.

La colaboración forma parte de una estrategia más amplia de Apple para vincular sus productos y servicios con figuras destacadas del deporte internacional. En las últimas semanas, el atacante del Real Madrid también protagonizó una campaña publicitaria de los nuevos AirPods Pro 3, en la que aparece bailando mientras utiliza los auriculares con cancelación activa de ruido.

El anuncio, denominado “Dança”, muestra a Vinicius en distintos escenarios urbanos mientras escucha música que el público no puede oír. La campaña busca destacar las capacidades tecnológicas del sistema de cancelación de ruido de los auriculares, una de las principales características promocionadas por Apple en este lanzamiento.

La elección del futbolista brasileño no es casual. Vinicius es una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial y actualmente concentra gran atención mediática debido a su participación en el Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Apple aprovecha esa exposición global para impulsar tanto Apple Music como su línea de dispositivos de audio.

La compañía estadounidense ya había recurrido anteriormente a estrellas del deporte para promocionar sus productos, mientras que Vinicius continúa ampliando su presencia fuera de las canchas con acuerdos comerciales que lo convierten en una de las marcas personales más fuertes del fútbol internacional.

Con esta alianza, Apple busca fortalecer la visibilidad de Apple Music frente a competidores como Spotify, apoyándose en una de las máximas figuras del deporte mundial en un momento de enorme exposición internacional.