Se terminó la incertidumbre. Vinicius Jr. renovó oficialmente su contrato con el Real Madrid y continuará en el club español hasta el 30 de junio de 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible salida y rechazando una millonaria propuesta del Arsenal.

La confirmación llegó a través de un comunicado del conjunto merengue, que destacó la importancia del delantero brasileño dentro del proyecto deportivo.

"El Real Madrid C. F. y Vinícius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", informó la institución.

Acuerdo tras meses de negociaciones

Las conversaciones para extender el vínculo estuvieron prácticamente detenidas durante casi un año. Sin embargo, en los últimos días las negociaciones tomaron impulso y los representantes del futbolista, pertenecientes a la agencia Roc Nation, alcanzaron un acuerdo con la dirigencia madridista.

Según trascendió, el nuevo contrato contempla una mejora salarial superior a los 22 millones de euros netos por temporada, cifra que convirtió al brasileño en uno de los futbolistas mejor remunerados del plantel.

Desde el club también remarcaron el peso que tiene Vinicius en la actualidad.

"Vinícius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia", expresó el Real Madrid en su comunicado.

Arsenal intentó seducirlo

Mientras se desarrollaban las negociaciones, el Arsenal, campeón de la última Premier League bajo la conducción de Mikel Arteta, siguió de cerca la situación del extremo brasileño.

El conjunto inglés presentó una importante propuesta económica que incluso superaba las pretensiones iniciales del jugador. Sin embargo, Vinicius optó por continuar en el club donde se consolidó como una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Un gesto que anticipó el desenlace

En medio de la incertidumbre, Vinicius llamó la atención al eliminar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, incluso su foto de perfil.

Tras oficializarse la renovación, el brasileño volvió a activar su perfil con una imagen besando el escudo del Real Madrid, un gesto que simbolizó su compromiso con el club y confirmó que seguirá vistiendo la camiseta blanca hasta 2032.