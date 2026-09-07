Vinícius Júnior, segundo capitán de Real Madrid, aseguró que el equipo está preparado para ganar la Champions League esta temporada. El brasileño reconoció que el conjunto español no estuvo a la altura esperada en las dos últimas campañas, pero afirmó que el objetivo es cambiar esa historia.

“Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición”, expresó el delantero en declaraciones difundidas por Real Madrid.

El brasileño también señaló que el primer objetivo será ubicarse entre los ocho primeros de la fase de liga y sostuvo que el plantel afronta el torneo con ilusión.

El debut ante Inter

Real Madrid tendrá como primer adversario a Inter, un equipo al que Vinícius definió como muy fuerte físicamente. El atacante destacó que el conjunto italiano defiende con cinco jugadores y consideró que ese planteo suele generar dificultades.

“Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho”, manifestó.

El delantero también reconoció que Real Madrid llega con algunas bajas, aunque confió en que el equipo podrá fortalecerse con el apoyo de sus hinchas durante los partidos de la competencia europea.

Los goles que quedaron en la historia

Vinícius también recordó los goles que marcó en las dos finales de Champions que ganó con Real Madrid: ante Liverpool y Borussia Dortmund.

El brasileño calificó esas conquistas como “los dos goles más importantes” de su vida y destacó la importancia de haberlos conseguido en finales y con la camiseta del club español.

Ahora, con una nueva edición de la Champions por delante, Vinícius dejó clara su expectativa: Real Madrid buscará la decimosexta Copa de Europa y el brasileño confía en que el equipo podrá conseguirla.