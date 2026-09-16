Vinicius Júnior y Kylian Mbappé quedaron en el centro de una polémica durante la previa del partido entre Elche y Real Madrid. Los dos futbolistas decidieron cubrir una inscripción que sus compañeros mostraron en una camiseta blanca, en el marco de una campaña vinculada con la situación migratoria en Ceuta.

Los planteles ingresaron al campo de juego con una remera que llevaba la frase “Todos somos caballas”. La iniciativa buscaba expresar solidaridad con la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África y atravesada por un fuerte debate migratorio.

Mientras varios jugadores exhibieron el mensaje, Vinicius y Mbappé optaron por remangarse la remera y ocultar la inscripción. El gesto fue advertido rápidamente y generó repercusiones en medios españoles.

El origen de la campaña

La iniciativa no fue organizada por LaLiga, sino por la Asociación Valenciana de Empresarios, entidad que impulsó la campaña para mostrar solidaridad con la actividad comercial y social de la región.

Según informó TN, la situación está relacionada con la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. La campaña buscaba instalar un mensaje de respaldo a la ciudad en medio del debate sobre la llegada de migrantes y el control de las fronteras.

La decisión de las figuras del Real Madrid generó distintas interpretaciones. El gesto fue leído en algunos sectores como una forma de evitar quedar vinculados con una consigna considerada política, aunque ninguno de los dos futbolistas emitió un comunicado oficial explicando públicamente su decisión.

La polémica también alcanzó a otros clubes

El episodio se produjo en un contexto de fuerte discusión política y social en España alrededor de la inmigración.

De acuerdo con TN, el Barcelona decidió no utilizar la camiseta como institución, mientras que el futbolista marroquí Ez Abde, del Betis, recibió insultos y amenazas en redes sociales después de mostrarse a favor de la consigna.

Así, una acción pensada como un mensaje de solidaridad terminó trasladándose al terreno deportivo y generó una nueva controversia alrededor de la participación de futbolistas y clubes en campañas vinculadas con debates políticos y sociales..