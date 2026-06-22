En cada Mundial aparecen historias sorprendentes. Pero pocas son tan llamativas como la de Mohammad Taj Uddin, futbolista profesional de Bangladesh y fanático incondicional de la Selección Argentina.

Mientras miles de argentinos recorren Estados Unidos para seguir a la Scaloneta, Taj hizo el camino inverso: dejó Asia y viajó miles de kilómetros para acompañar al equipo de Lionel Messi en la Copa del Mundo.

"Veo a Lionel Messi, soy el mayor fan. Amo a Argentina, por eso vengo a Dallas para ver el partido" dijo entusiasmado a DIARIO HUARPE.

Su pasión no es casual. Conoce a cada jugador argentino, sigue cada partido y analiza cada movimiento de la Albiceleste. Cuando se le pregunta quién levantará la Copa del Mundo, responde sin dudar: "Estoy seguro de que Argentina gana este Mundial 2026" alentó Mohammad.

Quién es Md Taj Uddin

Mohammad Taj Uddin nació en Sylhet, Bangladesh, y se desempeña como lateral o volante por derecha. Actualmente integra el plantel del Bashundhara Kings, uno de los clubes más importantes de su país, y también forma parte de la selección nacional de Bangladesh. Debutó con el combinado absoluto en 2025 y es considerado una de las promesas del fútbol bangladesí. Sin embargo, durante este Mundial decidió dejar de ser protagonista dentro de la cancha para convertirse en un hincha más de la Selección Argentina.

¿Por qué Bangladesh ama tanto a Argentina?

La devoción de Bangladesh por Argentina es uno de los fenómenos más curiosos del fútbol mundial. Sobre su amor incondicional a la Selección y el mutuo sentimiento con sus compatriotas de Bangladesh fue contundente:

"La razón es Messi, todos aman a Messi, es el mejor jugador del mundo".

El origen del fanatismo se remonta a México 1986. Los goles de Diego Maradona y especialmente la victoria ante Inglaterra generaron una identificación inmediata en Bangladesh, un país que también carga con una historia marcada por el colonialismo británico. Para muchos bangladesíes, aquel triunfo argentino tuvo un significado mucho más profundo que lo deportivo.

Con el paso de los años, la admiración por Maradona se transformó en pasión. Y décadas después, Lionel Messi terminó de consolidar ese vínculo emocional entre ambos países. Actualmente se estima que más de 70 millones de bangladesíes apoyan a la Selección Argentina, una cifra que incluso supera a la población total argentina.

Una pasión que llegó a la diplomacia

El fenómeno fue tan impactante durante Qatar 2022 que trascendió el fútbol. Las imágenes de millones de bangladesíes celebrando los triunfos argentinos recorrieron el mundo. Las redes sociales se llenaron de videos con banderas argentinas, caravanas y festejos multitudinarios en las calles de Daca.

La repercusión fue tal que Argentina decidió reabrir su embajada en Bangladesh después de décadas sin representación diplomática permanente en ese país. Incluso la AFA dedicó homenajes especiales a los fanáticos bangladesíes, reconociendo públicamente el apoyo recibido durante el Mundial de Qatar.

Las odiseas de los hinchas bangladesíes

Cada Copa del Mundo deja imágenes que parecen sacadas de Argentina pero ocurren a más de 16.000 kilómetros de Buenos Aires. Gigantescas banderas celestes y blancas cubriendo edificios enteros, caravanas multitudinarias, pantallas gigantes en plazas y celebraciones que paralizan barrios completos son escenas habituales cada vez que juega la Selección.

Muchos fanáticos ahorran durante años para poder viajar y ver a Messi en persona. Otros organizan reuniones masivas para seguir cada partido como si estuvieran en una plaza argentina. Taj Uddin forma parte de esa generación que creció admirando a Messi y que convirtió a Argentina en su segunda selección.

“Argentina será campeón”

En Estados Unidos, rodeado de camisetas albicelestes y compartiendo la pasión con miles de argentinos, Taj vive un sueño que persigue desde niño. Aunque nació en Bangladesh y representa a su país dentro de la cancha, cuando llega el momento de hablar del Mundial no esconde sus sentimientos. Para él, como para millones de bangladesíes, la historia todavía tiene un final escrito. Y ese final vuelve a tener los colores celeste y blanco.