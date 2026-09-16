Vinos naturales y vermut serán protagonistas de la Feria VIVE

La Feria VIVE tendrá este viernes 18 y sábado 19 de septiembre su segunda edición en San Juan, con una propuesta que reunirá a más de 35 proyectos vinculados al vino natural y el vermut. El encuentro se desarrollará durante dos jornadas en el Chalet Cantoni Casa Cultural, con degustaciones, masterclass, gastronomía y propuestas artísticas.

La iniciativa busca ampliar el contacto entre productores y consumidores y, en esta edición, tendrá una convocatoria federal con proyectos provenientes de distintas provincias. Entre los participantes habrá representantes de Misiones, Mar del Plata, Córdoba, San Luis, Neuquén, Corrientes, la región sur, Mendoza y San Juan.

Pablo Rostoll, uno de los organizadores junto a su hermano Nicolás, explicó que la feria fue pensada desde el comienzo como un proyecto con continuidad y con la posibilidad de llevar la propuesta a otras ciudades del país.

“Desde el momento que planteamos la feria lo pensamos como un modelo para hacerlo extendido en el tiempo y la idea es poder salir en algún momento de la provincia. Que no sea una feria solo de San Juan, sino que se pueda trasladar a cualquier lugar del país”, señaló.

Más proyectos y dos jornadas de degustación

Una de las principales novedades de esta segunda edición será la extensión del evento a dos días. Según explicó la organización, la decisión respondió a la cantidad de proyectos y etiquetas participantes y a la necesidad de contar con más tiempo para recorrer los stands y realizar degustaciones.

Los productores estarán ubicados en el espacio externo del Chalet Cantoni, donde presentarán sus propuestas y podrán explicar directamente las características de cada etiqueta. El vino natural y el vermut serán los principales protagonistas de la feria, dos bebidas que en los últimos años ampliaron su presencia entre los consumidores.

La programación también incluirá masterclass a cargo de productores, con contenidos vinculados a la elaboración del vermut y a las características de distintos proyectos de los valles sanjuaninos. Estas actividades estarán acompañadas por degustaciones premium.

Gastronomía y música

La propuesta se completará con un patio gastronómico que incluirá emprendimientos dedicados a la panificación con masa madre, carne a la llama y charcutería, entre otras alternativas.

La música también tendrá un lugar dentro de la programación. El DJ Edu Campos volverá a participar del encuentro, mientras que Minnim aportará un set con groove, house, minimal y otras expresiones de la música electrónica. La organización anticipó además que podría incorporarse una propuesta artística adicional.

Cuándo y dónde será la Feria VIVE

La segunda edición de la Feria VIVE se realizará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, desde las 18, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000 por jornada. El acceso a las masterclass cuesta $20.000 e incluye degustaciones premium.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Avantti y también en puntos de venta físicos como CAV (Club Amigos del Vino), La Vieja Casona, American Bar, Entre Copas, Tinto & Blanco, Distribuidora Albarracín, Drink Store, Wine Shop y Vinoteca Ugarte.

Con una convocatoria que supera los 35 proyectos y la participación de productores de distintas regiones del país, la Feria VIVE busca consolidar en San Juan un espacio dedicado a conocer y degustar vinos naturales y vermut, además de generar un encuentro directo entre quienes elaboran las bebidas y el público.