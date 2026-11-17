Los vinos sanjuaninos consiguieron cinco medallas Gran Oro y tres Oro en la quinta edición del Concurso Nacional Guarda 14. El Chardonnay de Altura Reserva 2021 de 907 Wines, elaborado en Ullum, también recibió el trofeo al mejor vino blanco.

Las etiquetas que consiguieron los máximos premios

907 Wines logró dos Gran Oro: por ese Chardonnay y por Efecto Mariposa Malbec Reserva 2020, del Valle de Pedernal.

La categoría también distinguió a Putruele Reserva Chardonnay 2026; Entre Tapias Malbec Reserva 2024, elaborado en Barreal; y Perseo Malbec 2023, de Bodega Bubica, del Valle de Tulum.

Las medallas de Oro fueron para Deslumbrante Malbec 2024, de Finca Pedernal; Toia Blend de Tintas 2024, de Putruele; y Pandora Moscatel Dulce Natural 2024, de Bubica.

Una evaluación sin conocer las marcas

Organizado por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, el certamen tuvo su jornada de evaluación el 22 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza. La ceremonia de premiación se realizó este 16 de noviembre.

La competencia utiliza una cata a ciegas: las muestras se codifican antes de llegar a las mesas para que los jurados desconozcan las marcas y bodegas. La evaluación sigue las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

La dirección técnica está a cargo de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi. El procedimiento cuenta con certificación de la escribana Silvia Cervós, responsable de fiscalizar el anonimato de los productos y la transparencia del proceso.

Qué significa obtener una medalla

Las bases establecen que los premios pueden alcanzar hasta el 30% de las muestras presentadas. Ese porcentaje se distribuye proporcionalmente entre las categorías, por lo que la cantidad de reconocimientos tiene un límite dentro de la competencia.

Gran Oro es la distinción más alta del concurso, seguida por Oro y Plata. La selección abarca diferentes estilos de vinos y otras bebidas, cada uno dentro de la categoría correspondiente.

En esta edición participaron especialistas de la enología, la sommellerie, la comunicación y la producción de bebidas. Según informó la organización antes de la premiación, la convocatoria superó la cantidad de muestras de la edición anterior.

Tecnología para puntuar y comparar

La jornada incorporó una herramienta digital del Instituto Nacional de Vitivinicultura que permitió cargar puntuaciones y comentarios desde el celular. Los evaluadores destacaron que el sistema agilizó el trabajo y dejó más tiempo para intercambiar observaciones en las mesas.

Entre quienes valoraron ese cambio estuvo el sommelier Luis Mantegini, que señaló su utilidad ante la cantidad de productos a degustar. La herramienta también se utilizó para analizar bebidas de innovación, un segmento con elaboraciones de características muy distintas.

Más espacio para nuevas bebidas

La quinta edición incorporó una categoría de bebidas de innovación que abrió la participación a cócteles, sidras y propuestas de bajo contenido alcohólico. Esa ampliación se sumó a la evaluación de vinos y espirituosas de distintas regiones del país.

Durante la jornada de cata, los especialistas también abordaron los cambios en el consumo y las dificultades para acercar el vino a nuevas generaciones. La discusión incluyó la importancia de comunicar sus características y de sostener espacios de encuentro entre productores, profesionales y consumidores.