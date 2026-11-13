La industria vitivinícola de San Juan logró ocho medallas y dos menciones especiales en la primera edición americana del International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos de vinos más reconocidos del mundo. Entre las etiquetas distinguidas hubo cuatro medallas de plata y cuatro de bronce, con un Chardonnay del Valle de Pedernal que alcanzó los 93 puntos y se convirtió en el vino sanjuanino mejor calificado.

El certamen se realizó del 1 al 4 de noviembre en Mendoza y reunió a productores de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Los resultados se conocieron el jueves 12, cuando se informó que los vinos argentinos habían obtenido 46 medallas de Oro, equivalentes al 90% de las entregadas en esa categoría.

Aunque las máximas distinciones nacionales se concentraron principalmente en Mendoza, Salta y la Patagonia, el listado oficial también confirmó el reconocimiento a vinos sanjuaninos elaborados por Pyros, Bodegas Callia, Finca Pedernal y Huanacache.

La competencia contó con un jurado internacional de 25 especialistas provenientes de ocho países, quienes evaluaron las muestras mediante catas a ciegas.

Cuáles fueron los vinos sanjuaninos que ganaron medallas de plata

Entre las etiquetas de San Juan, el mejor resultado fue para Pyros Pedernal Valley Chardonnay 2025, producido por Salentein, que obtuvo 93 puntos y una medalla de plata.

Los jueces destacaron su complejidad, textura, notas de miel y frutas de carozo, además de una acidez fresca y un final prolongado.

Otro de los reconocimientos fue para Callia Criolla 2026, de Bodegas Callia, que alcanzó 91 puntos y también recibió plata. Se trata de un vino tinto elaborado con uvas Criolla, caracterizado por su frescura y notas frutales.

La tercera distinción plateada fue para Cher Luna Huarpe Gran Reserva Blend 2022, de Huanacache. El vino obtuvo 90 puntos y está elaborado con Malbec y Cabernet Franc.

Finca Pedernal completó el grupo con Deslumbrante Malbec 2024, que consiguió 90 puntos. El jurado resaltó su carácter frutal y su mineralidad.

Otras cuatro medallas de bronce para San Juan

La participación sanjuanina también dejó cuatro medallas de bronce para vinos de diferentes estilos.

Finca Pedernal obtuvo una nueva distinción con Deslumbrante Reserva Malbec 2024, mientras que Pyros sumó otro reconocimiento con su Pedernal Valley Malbec 2024.

Por su parte, Bodegas Callia recibió dos bronces con Callia Estate Pinot Gris 2026 y Callia Estate Syrah Rosé 2026.

La bodega también consiguió menciones especiales para Callia Estate Malbec 2026 y Callia Estate Blend III 2026, que fueron reconocidos en la categoría Commended del concurso.

De esta manera, el registro oficial incluye diez etiquetas de origen sanjuanino distinguidas, de las cuales ocho recibieron medallas.

Argentina obtuvo el 90% de las medallas de Oro

La primera edición americana del International Wine Challenge dejó un balance destacado para los vinos argentinos, que consiguieron 46 medallas de Oro y 194 de Plata.

El Valle de Uco concentró 38 de las máximas distinciones nacionales, mientras que el Malbec fue la variedad más premiada, con 29 oros.

El Chardonnay obtuvo siete medallas de Oro y el Cabernet Franc, cuatro.

Los productores reconocidos pertenecen a diferentes regiones vitivinícolas, lo que permitió mostrar la diversidad de variedades y estilos que se elaboran en Argentina.

Los vinos premiados volverán a competir en Londres

El International Wine Challenge nació en Londres en 1984 y celebró por primera vez una competencia regional fuera de esa ciudad.

Las etiquetas que obtuvieron medallas de Oro avanzarán a una nueva evaluación internacional prevista para el 14 de mayo de 2027 en Londres, donde competirán por los trofeos más importantes.

Los vinos sanjuaninos distinguidos con plata y bronce no acceden automáticamente a esa instancia, pero sus reconocimientos representan una oportunidad de posicionamiento para la producción provincial ante consumidores y compradores internacionales.