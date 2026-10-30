Vio a su novio besar a Coty Romero, lo dejó y ahora se casa

Brenda Di Aloy anunció que se casa con Sebastián Freidzon, después de atravesar una profunda crisis personal provocada por la exposición de su relación anterior.







La influencer, hija de Yuyito González, mantenía un perfil relativamente bajo y disfrutaba de una vida familiar junto a Cris Vanadía. Sin embargo, la participación de ambos en uno de los últimos realities de Marcelo Tinelli cambió la dinámica de la pareja.







En el programa, Cris Vanadía protagonizó un “casamiento” de ficción con Coty Romero. La puesta en escena terminó con un beso entre ambos que, según el relato, no estaba previsto y sorprendió especialmente a Brenda.







La imagen afectó profundamente a la joven y generó rumores, versiones y declaraciones cruzadas. Con el paso del tiempo, Brenda decidió separarse de Vanadía y alejarse de la televisión para buscar otra forma de desarrollar su carrera.







En ese momento conoció a Sebastián Freidzon, quien la ayudó a atravesar el difícil momento emocional. Con el tiempo, la relación se consolidó y Brenda volvió a mostrarse feliz junto a su pareja.







“Dios cumple sus promesas. Le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida, y al que le encanta mimarme y sorprenderme”, escribió Brenda en una publicación.







La influencer también compartió una reflexión vinculada con un pasaje de Isaías 43:18-19 y contó que, pese a los momentos de desánimo, angustia y dudas, pudo recuperar la esperanza.







Finalmente, en una nota realizada hace pocas horas, Brenda confirmó que se casa con Freidzon.