San Juan llega al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con tres femicidios registrados durante 2026. Los casos de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa volvieron a poner en primer plano la gravedad de la violencia de género y la importancia de fortalecer las herramientas de prevención y asistencia. En este contexto, es fundamental conocer dónde denunciar y cuáles son los canales disponibles para pedir ayuda.

Ante una situación de violencia, no es necesario esperar a que se produzca una agresión física para buscar asistencia. También se puede solicitar orientación frente a amenazas, hostigamiento, control, violencia psicológica o económica. Además, cualquier persona que conozca una situación puede comunicarla y pedir intervención.

En San Juan existen distintos espacios provinciales y judiciales que reciben consultas, denuncias y brindan acompañamiento a las víctimas.

Dónde llamar ante una situación de violencia de género

Ante una emergencia o una situación de peligro inmediato, el teléfono disponible es el 911, con atención durante las 24 horas.

También se puede recurrir a la Línea 144, gratuita y de alcance nacional, que brinda contención, información y asesoramiento a personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Funciona las 24 horas, todos los días del año. No reemplaza al servicio de emergencias.

Dónde denunciar en San Juan

Para situaciones que constituyan delitos, funciona la UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).

Teléfono: 4210013.

Dirección: Rivadavia 425 Oeste, esquina avenida Alem, Capital.

Atención: las 24 horas, todos los días.

En ese mismo espacio, la Dirección de Género Cavig brinda acompañamiento y asistencia. Se puede contactar al 4210013, interno 108, o al correo .

Para hechos de violencia que no constituyan delitos, se puede acudir a la Dirección de Género:

Dirección: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital, entre Santiago del Estero y avenida Alem.

Atención presencial: lunes a viernes, de 7 a 14.

Teléfonos: 4222713 y 2645877003.

Correo electrónico: .

Línea Mujer: 0800 6666 351, con atención las 24 horas.

Asistencia en los departamentos

San Juan también cuenta con Áreas de Género Municipales en los distintos departamentos. Estos espacios brindan asesoramiento legal, psicológico y social, y permiten acercar la asistencia a quienes necesitan orientación sin tener que trasladarse hasta Capital.

25 de Mayo:

Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil

Teléfono: 2645601946

Correo electrónico:

9 de Julio:

Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal

Teléfono: 2645843518

Correo electrónico:

Albardón:

Domicilio: Calle Mitre N° 1986, Villa San Martín

Teléfono: 2646018991

Correo electrónico:

Angaco:

Domicilio: Calle San Martín y Segovia

Teléfono: 2645141351

Correo electrónico:

Calingasta:

Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)

Teléfono: 2646238087

Correo electrónico:

Capital:

Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)

Teléfono: 2645846129

Correo electrónico: /

Caucete:

Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento

Teléfono: 2643216054

Correo electrónico:

Chimbas:

Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)

Teléfono: 2646739236

Correo electrónico:

Iglesia:

Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo

Teléfono: 2644173618

Correo electrónico:

Jáchal:

Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, CECOIF (Centro de Contención Integral de la Familia)

Teléfono: 2644606638

Correo electrónico:

Pocito:

Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain

Teléfono: 2646723212

Correo electrónico:

Rawson:

Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)

Teléfono: 2645069476

Correo electrónico:

Rivadavia:

Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo

Teléfono: 2645622932

Correo electrónico:

San Martín:

Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz

Teléfono: 2646605455

Correo electrónico:

Santa Lucía:

Domicilio: Calle Aberastain N° 590

Teléfono: 2644109531

Correo electrónico:

Sarmiento:

Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua

Teléfono: 2645503487

Correo electrónico:

Ullum:

Domicilio: Calle Ullum, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social

Teléfono: no cuenta con tel corporativo

Correo electrónico:

Valle Fértil:

Domicilio: General Acha y Rivadavia

Teléfono: 2646420113

Correo electrónico:

Zonda:

Domicilio: Ruta 12 Km. 24, Edificio Municipal, Acción Social

Teléfono: no cuenta con tel corporativo

Correo electrónico:





Sarmiento:

Teléfono: 2645503487

Ante una situación de violencia, tanto la víctima como familiares, vecinos o cualquier persona que conozca el caso pueden solicitar orientación e informar lo ocurrido. Pedir ayuda a tiempo y conocer los recursos disponibles puede ser un primer paso para acceder a protección y acompañamiento.