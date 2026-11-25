NOTA DEL EDITOR Importante Si sufrís violencia de género, llamá al 144. Es una línea gratuita y nacional que brinda contención, información y asesoramiento las 24 horas, todos los días del año. Ante una emergencia o peligro inmediato, comunicate con el 911.

San Juan atraviesa un año marcado por un panorama doloroso y desolador en materia de violencia de género. Los tres femicidios ocurridos durante 2026 dejaron una profunda preocupación y volvieron a poner en evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y los mecanismos de asistencia. En este contexto, la provincia llega al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, con 3.373 denuncias registradas por la Dirección de Género hasta octubre.

La cifra representa una disminución respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 3.679 denuncias. Son 306 casos menos, una baja del 8,3%. Sin embargo, la directora de Género, Valeria Díaz, advirtió a DIARIO HUARPE que esta reducción no significa necesariamente que hayan desaparecido las situaciones de violencia.

"Puede ser que todavía haya personas que no se animan a denunciar, pero también puede ser esta leve disminución porque se ha hecho un trabajo muy intenso de prevención desde la Dirección de Género", sostuvo la funcionaria.

El escenario está atravesado por los femicidios de Gemma Álvarez, asesinada en julio en Chimbas; Camila Vecchiarello, de 26 años, asesinada en septiembre en Barreal, Calingasta; y Fanny Figueroa, encontrada sin vida en octubre en una vivienda de Chimbas, en un caso investigado bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio.

Tras estos hechos, la Dirección intensificó el trabajo para fortalecer la prevención y construir una red de contención segura para las mujeres. Uno de los pilares del año fue la prevención y la educación para detectar vínculos violentos a tiempo. "El pilar de este año fue trabajar sobre la prevención, no llegar a hablar de víctimas, sino estar antes de que una persona se convierta en víctima", explicó Díaz.

La violencia psicológica, la más denunciada

Según Díaz, la violencia psicológica continúa siendo la modalidad que predomina y representa el 53% de las denuncias. Le sigue la violencia económica, que muchas veces aparece combinada con la primera. En el Gran San Juan se registran principalmente situaciones de violencia física y económica, mientras que en otros departamentos también se observa una presencia importante de violencia física.

La capacitación comenzó en septiembre, contempla ocho encuentros y reunió a agentes de distintos departamentos, incluidos Valle Fértil y Sarmiento. Abordó protocolos de actuación y herramientas psicológicas y legales. Participan la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y disertantes de la Policía Federal. El cierre será el 2 de diciembre.

El objetivo es que los primeros agentes que intervienen cuenten con herramientas para actuar, especialmente en los departamentos alejados.

El pedido para que las mujeres se animen a denunciar

Díaz también destacó la importancia de la primera atención: una mujer que decide denunciar debe encontrar personas preparadas para escucharla y acompañarla.

"Si una persona que es víctima tomó todo el valor para poder hacer esa denuncia y no tenemos las herramientas psicológicas o legales para abordarla en ese primer momento, quizás esa víctima se va desilusionada del sistema, no cree en la Justicia y no vuelve para seguir la denuncia", advirtió Díaz.

El Estado debe garantizar acompañamiento, seguimiento y articulación con la Justicia para que las mujeres no queden solas después de denunciar. "Prevenir es estar, es acompañar, hacer seguimientos y articular con la Justicia para que las medidas sean efectivas y tenga la fortaleza para sostener esta denuncia en el tiempo", expresó.

En el 25N, el mensaje apunta a reconocer las señales de violencia y garantizar que ninguna mujer atraviese sola el camino de la denuncia.

Dónde llamar y recibir asistencia

Línea 144: es un servicio nacional, gratuito y disponible las 24 horas, que brinda contención, información y asesoramiento ante situaciones de violencia de género.

UFI Cavig (Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género)

Teléfono: 4210013.

Dirección: Rivadavia 425 Oeste, esquina avenida Alem, Capital.

Atención: las 24 horas, todos los días.

Dirección de Género Cavig

Teléfono: 4210013, interno 147, o 2644865622.

Correo electrónico: .

Dirección: Rivadavia 425 Oeste, esquina avenida Alem, Capital.

911: ante una emergencia o una situación de peligro inmediato, comunicarse con la Policía de San Juan. También se puede acudir a la comisaría más cercana.