La investigación por un grave caso de violencia de género sumó nuevos detalles sobre las agresiones que habría sufrido una mujer dentro de un hotel de la Capital. Según consta en la causa, tras un primer ataque la víctima logró levantarse e intentó escapar de la habitación donde se encontraba junto al acusado.

Sin embargo, el hombre la habría obligado a regresar por la fuerza bajo la promesa de que se tranquilizaría. Una vez de nuevo en el interior del lugar, la situación se agravó. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el sospechoso retomó los reproches y volvió a atacarla físicamente.

La denuncia indica que le propinó dos golpes de puño en la boca y posteriormente la amenazó con una botella de cerveza. Durante el episodio le habría advertido: "Te voy a romper el porrón en la cabeza".

Aprovechando un momento de descuido, la mujer consiguió escapar nuevamente. Con lesiones visibles, salió del hotel y comenzó a caminar por calle Pellegrini en busca de ayuda.

La situación fue advertida por un testigo que dio aviso a la Policía. Minutos después, un móvil que patrullaba la zona encontró a la víctima, le brindó asistencia y recabó información sobre el presunto agresor.

Con los datos aportados por la mujer, efectivos policiales localizaron y detuvieron a Fereyra minutos antes de las 7 de la mañana sobre calle Pellegrini, a unos 200 metros de avenida Ignacio de la Roza.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y será investigado por los hechos denunciados. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde el fiscal Cristian Gerarduzzi la calificó provisoriamente como lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.