El partido de Primera División entre Sportivo Del Bono y Libertad Juvenil fue suspendido antes de comenzar el último sábado en la Esquina Colorada, luego de una batalla campal protagonizada por jugadores de las divisiones juveniles de ambos clubes durante el encuentro preliminar. Los incidentes incluyeron agresiones a la terna arbitral y derivaron en la decisión de no disputar el encuentro principal de la Primera B de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

La pelea se produjo durante un partido de Cuarta División disputado en la cancha de Del Bono. Según los testimonios recogidos en el lugar, todo se originó por un conflicto deportivo dentro del terreno de juego entre futbolistas de ambos planteles. El clima de tensión fue escalando hasta transformarse en una serie de agresiones físicas que obligaron a los árbitros a intervenir.

Los incidentes pasaron de los empujones entre jugadores a golpes de puño y agresiones hacia la terna arbitral encabezada por Nicolás Naveda.

Al verse vulnerada la seguridad de los árbitros durante el encuentro preliminar, las autoridades determinaron de inmediato que no estaban dadas las garantías necesarias para disputar el partido de Primera División.

En este contexto, el regreso del público de Del Bono a las tribunas era uno de los atractivos de la jornada. De acuerdo con los reportes preliminares, la parcialidad local no estuvo involucrada en los hechos de violencia.

Ahora será el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol el encargado de analizar los informes arbitrales y policiales para determinar las sanciones correspondientes y resolver cuándo y en qué condiciones se disputará el encuentro suspendido.

Los detalles precisos sobre el origen de la pelea se conocerán una vez que el árbitro Nicolás Naveda presente el informe oficial de lo sucedido.