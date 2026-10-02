Un joven de 18 años fue detenido dos veces en menos de 24 horas en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, según informó la Policía de San Juan, luego de quedar vinculado a dos violentos episodios ocurridos en la zona. Se trata de Lautaro Ignacio Butierrez Figueroa, quien primero fue aprehendido el 30 de septiembre después de un asalto a un delivery en el que habría exhibido un arma de fuego y, al día siguiente, volvió a ser detenido por un robo contra un chofer de Uber y dos mujeres, durante el cual un niño de tres años sufrió un corte en una oreja.

El primer procedimiento ocurrió el miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 21:25, en inmediaciones de la manzana Q del barrio Teresa de Calcuta. Personal del Comando Radioeléctrico Sur recibió una alerta por un supuesto robo a un delivery y por la presencia de dos hombres involucrados.

Según los primeros datos aportados a los policías, uno de los sospechosos vestía ropa negra y el otro llevaba una camiseta roja y pantalón negro. Este último habría exhibido un arma de fuego.

Los efectivos recorrieron el interior del barrio y observaron al hombre de camiseta roja corriendo a la altura de una rotonda. Tras seguirlo, lograron interceptarlo a las 21:37 en inmediaciones de la manzana P.

Butierrez detenido el miércoles 30 tras ser señalado de esgrimir un arma de fuego que no fue encontrada.

El detenido fue identificado como Butierrez Figueroa, de 18 años. Durante el palpado de urgencia no encontraron elementos en su poder. En medio del procedimiento, vecinos comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los policías, quienes se retiraron hasta la zona de Lemos y Picasso para controlar la situación.

Luego entrevistaron al damnificado, de 20 años. El joven manifestó que había sido abordado en la manzana Q por un hombre que portaba un arma blanca y que le sustrajo un teléfono Redmi 14. Según su relato, después apareció un segundo individuo que le exhibió un arma de fuego sin mediar palabra y señaló a Butierrez como ese sospechoso.

El procedimiento quedó registrado en el legajo N° 116/2026, caratulado como presuntas amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia.

Al día siguiente, este jueves 1 de octubre, Butierrez, quien habría recuperado la libertad, volvió a ser detenido por otro violento episodio ocurrido en el mismo barrio.

El otro hecho

El segundo caso se produjo alrededor de las 20:10 en la manzana L. Personal del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta recibió un aviso por un robo contra un chofer de Uber.

El auto del chofer de Uber que llegó al barrio a buscar a las dos pasajeras.

El conductor, de apellido Vera y de 46 años, había llegado en un Citroën C4 gris para realizar un viaje solicitado por dos mujeres. Según la denuncia, dos hombres lo abordaron. Uno lo sujetó y le colocó un cuchillo a la altura del cuello para exigirle el celular, mientras que el segundo habría ingresado al vehículo y lo amenazó con otro cuchillo a la altura de la cintura.

Los atacantes le sustrajeron el teléfono y un bolso con herramientas. Luego se dirigieron hacia las dos mujeres y, siempre según la denuncia, comenzaron a lanzar puntazos mientras les exigían sus celulares.

Las mujeres retrocedieron hasta quedar detrás de un portón y lograron cerrarlo, pero los agresores habrían intentado ingresar a la propiedad y continuaron con las agresiones.

En esa situación, uno de los puntazos alcanzó a un niño de tres años que estaba en brazos de su tía. El menor sufrió un corte en una oreja y fue trasladado al Hospital de Pocito, donde recibió atención médica y curación.

El mismo joven, ahora señalado como uno de los asaltante al chofer de Uber y el que hirió al menor de 3 años.

Con las características aportadas por las víctimas, los policías iniciaron recorridas y, en inmediaciones de la manzana P, observaron a un hombre con remera azul y pantalón corto de jean que habría intentado cubrirse el rostro al advertir la presencia policial.

Los efectivos lo reconocieron como Butierrez. El joven habría intentado escapar, pero fue interceptado y aprehendido. Durante el palpado no encontraron los elementos denunciados como sustraídos.

Poco después, personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta localizó al segundo sospechoso, un adolescente de 17 años señalado por las víctimas como “Gordito Jere”. Tampoco encontraron en su poder los elementos denunciados.

La causa quedó bajo intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El ayudante fiscal Marcelo Bustos entrevistó a víctimas y testigos y realizó las consultas con la fiscal de turno.

De esta manera, Butierrez quedó involucrado en dos investigaciones iniciadas en menos de 24 horas en el mismo barrio. La Justicia deberá determinar su participación en ambos hechos y establecer la responsabilidad de los demás sospechosos señalados.