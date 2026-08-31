Violentaron el Espacio Franklin y robaron equipos utilizados en las funciones

El espacio teatral fue violentado durante el fin de semana. Se llevaron equipamiento utilizado para ensayos y funciones y provocaron daños en distintos sectores. La comunidad artística organiza tareas para poner nuevamente en condiciones el lugar.

El Espacio Franklin fue escenario de un robo durante el último fin de semana, según denunciaron integrantes de la comunidad teatral y artística de San Juan. Los responsables ingresaron al lugar tras romper una de las puertas laterales y sustrajeron distintos elementos utilizados para el funcionamiento de la sala.

El hecho habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Al llegar al espacio, sus integrantes encontraron signos de violencia y distintos objetos que habían sido preparados para ser retirados. Entre ellos, una bordeadora que quedó colgada de la reja exterior, un parlante tirado sobre el pasto, cables y tachos colocados en bolsas.

Tras revisar el lugar, constataron el faltante de un horno eléctrico BGH, un parlante Bluetooth y una consola de luces Navigator 48 MKII, utilizada durante los ensayos y las funciones teatrales.

De acuerdo con lo informado por los responsables del espacio, los delincuentes utilizaron una barreta para romper la puerta lateral y acceder al interior. Además del robo, provocaron desorden y daños en diferentes sectores: descolgaron telones, tiraron escenografía y revolvieron los camarines y la cocina, entre otros espacios.

Denuncia e investigación

Durante buena parte de la jornada del sábado, integrantes del espacio y artistas permanecieron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Agustina Dicaro, junto con integrantes de Alto Voltaje, Gema Vera y José Annecchini, participaron de los trámites ante la Policía, la Brigada de Investigaciones y Policía Científica.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª de Trinidad y las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes.

Ante lo ocurrido, desde el espacio solicitaron a los elencos y artistas que utilizan habitualmente el lugar que se acerquen durante estos días para verificar que sus pertenencias y elementos de trabajo continúen allí.

La intención es que, en caso de detectar nuevos faltantes, puedan incorporarlos mediante una ampliación de la denuncia. También plantearon que aquellos artistas o grupos que tengan elementos de valor en el espacio y prefieran retirarlos puedan hacerlo.

Trabajos para recuperar el funcionamiento

Luego del robo, integrantes de la comunidad artística comenzaron a organizar tareas para reparar los daños y recuperar las condiciones habituales de funcionamiento de la sala.

Entre las primeras acciones se encuentra la reparación de la puerta violentada, además de trabajos de limpieza y ordenamiento. También se revisará el estado general de las instalaciones y de los elementos que quedaron en el lugar.

"El Espacio Franklin es un lugar hermoso y que siempre está y estuvo disponible para todos nosotros como comunidad", expresaron desde la organización al convocar a artistas y vecinos a colaborar.

La situación genera preocupación debido a que el espacio ya tiene programados ensayos y funciones para los próximos fines de semana. Por ese motivo, quienes llevan adelante las actividades consideran fundamental avanzar rápidamente con las reparaciones.

Convocan a una actividad para recaudar fondos

Además de la colaboración con mano de obra y elementos necesarios para reparar y acondicionar la sala, surgió la propuesta de organizar una varieté o evento artístico con el objetivo de recaudar fondos.

El dinero permitiría reponer parte del equipamiento sustraído, especialmente aquellos elementos necesarios para que el espacio pueda recuperar su funcionamiento habitual.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad artística de San Juan, tanto a quienes desarrollan actividades en el Espacio Franklin como a quienes quieran realizar algún aporte.