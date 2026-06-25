Un fuerte accidente de tránsito volvió a poner en el centro de la escena a una de las esquinas más transitadas de Capital. Este jueves, poco después del mediodía, un automóvil y un colectivo de la Red Tulum protagonizaron un violento choque en el cruce de avenida Córdoba y calle Güemes. Como consecuencia del impacto, el vehículo de menor porte terminó con graves daños en su parte delantera y su conductor debió ser trasladado al Hospital Rawson.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el siniestro involucró a un Citroën que circulaba por calle Güemes en sentido norte-sur y a un colectivo interno 20 de la Línea 202, perteneciente a la Empresa Mayo, que avanzaba por avenida Córdoba de oeste a este.

Por causas que son investigadas, ambos vehículos colisionaron en plena intersección. La violencia del impacto hizo que el automóvil perdiera el control, girara sobre la calzada y terminara incrustado contra uno de los árboles ubicados en el boulevard central de la avenida, recientemente remodelado.

Las imágenes posteriores al choque mostraron que el frente del rodado menor sufrió daños prácticamente totales, mientras que el colectivo registró consecuencias de menor magnitud.

Producto del siniestro, el conductor del Citroën sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para una evaluación más completa.

En tanto, el chofer del colectivo y los pasajeros que viajaban en la unidad no presentaron lesiones, según la información brindada por las autoridades que trabajaron en el lugar.

El operativo también demandó la intervención de efectivos de la Comisaría 3ª, quienes ordenaron el tránsito y desviaron la circulación vehicular mientras se realizaban las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Una esquina con antecedentes

El cruce de avenida Córdoba y Güemes ya había sido escenario de un accidente de características similares durante este año. El pasado 16 de marzo, un colectivo de la Línea 204, también de la Empresa Mayo, chocó contra un automóvil Peugeot que terminó sobre el boulevard central tras el impacto.

Aquel siniestro provocó la caída de un árbol y dejó personas heridas, por lo que el nuevo accidente volvió a poner el foco sobre una intersección que registra reiterados hechos de tránsito de gran magnitud.