Un trabajador fue víctima de un violento asalto en Caucete cuando dos delincuentes lo atacaron con un arma de fuego y un machete para robarle la bicicleta que utilizaba diariamente para trasladarse a su trabajo. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Avenida de los Ríos y Ruta 270, a pocos metros del Skate Park.

Según relataron familiares del damnificado, el hombre circulaba por la zona cuando fue sorprendido por los dos asaltantes. En medio del robo, uno de los delincuentes le dio un culatazo en la cabeza con un arma de fuego, mientras que el otro lo atacó con un machete y le provocó heridas.

Después de la agresión, los delincuentes escaparon con la bicicleta y dejaron al trabajador herido en la vía pública. Posteriormente recibió asistencia por las lesiones sufridas durante el ataque.

Sin embargo, el robo no solo significó la pérdida de un bien material. Para la familia, la bicicleta representa una herramienta indispensable para sostener su economía, ya que era el único medio de transporte que tenía el hombre para llegar diariamente a su trabajo.

La situación familiar también atraviesa un momento especialmente delicado. Su esposa permanece internada, recuperándose de un grave accidente que sufrió semanas atrás, por lo que el trabajador debe afrontar las consecuencias del asalto en medio de una compleja situación personal y económica.

“Nos quitaron la posibilidad de salir adelante”, expresaron los familiares del damnificado, quienes decidieron hacer público el caso para intentar recuperar el rodado.

La denuncia ya fue radicada y la investigación quedó en manos de la Policía de San Juan, que trabaja para identificar a los responsables del violento asalto.

Mientras avanzan las pesquisas, los allegados del trabajador lanzaron un pedido de ayuda a la comunidad. Solicitaron que, ante cualquier información sobre el paradero de la bicicleta, una posible publicación de venta o algún dato que permita encontrarla, se comuniquen de inmediato al 911.