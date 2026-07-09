Violento choque en Rawson dejó a tres heridos y un conductor en grave estado

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas de este jueves en la intersección de calle Doctor Ortega y avenida España, en el departamento Rawson, donde un automóvil Chevrolet Classic y una camioneta Toyota Hilux protagonizaron un violento choque que dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas en estado de gravedad.

El siniestro movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal médico, quienes desplegaron un importante operativo de rescate para asistir a las víctimas y asegurar la zona mientras se desarrollaban las primeras pericias.

El impacto involucró a un Chevrolet Classic blanco, dominio LPR-480, en el que viajaban tres personas. Los ocupantes del automóvil fueron quienes sufrieron las consecuencias más severas del choque.

El conductor, un hombre mayor de edad cuya identidad aún no fue informada oficialmente, quedó inconsciente dentro del vehículo tras la colisión y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Junto a él viajaban dos mujeres, quienes también resultaron heridas.

Una vez liberados del habitáculo, los tres ocupantes fueron asistidos por personal sanitario y trasladados en ambulancia al Hospital Rawson para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de las dos acompañantes, mientras que el conductor presentaba el cuadro de mayor gravedad.

Por su parte, la Toyota Hilux, dominio FBH-231, era conducida por Gabriel Carrizo, de 34 años, soltero y con domicilio en el departamento Chimbas. No se informó que haya sufrido lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y profesionales de la salud, quienes realizaron las tareas de rescate y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades. La mecánica del choque continúa siendo materia de investigación.