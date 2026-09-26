Tres motociclistas resultaron gravemente heridos durante la madrugada de este sábado tras un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, en el departamento Rawson. Los tres debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 y tuvo como protagonistas a una mujer de 58 años que conducía un Peugeot 207, una mujer de 44 años que circulaba en una motocicleta Corven 110 cc y dos adolescentes de 17 años que viajaban en otra moto de la misma marca.

Así quedó el frente del Peugeto 207. (Gentileza)

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la información policial, la conductora del Peugeot 207 circulaba por calle San Miguel en dirección Norte-Sur. Al llegar a Recabarren inició una maniobra de giro hacia el Este para ingresar a esa arteria.

En ese momento, por San Miguel, pero en sentido Sur-Norte, avanzaban dos adolescentes a bordo de una motocicleta Corven 110 cc de color negro y sin dominio colocado.

La moto impactó violentamente con su parte frontal contra el lateral delantero derecho del Peugeot 207. Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la motocicleta fueron despedidos hacia el carril contrario de San Miguel.

En ese sector circulaba una segunda motocicleta Corven 110 cc, de color rojo, conducida por una mujer de 44 años que avanzaba detrás del automóvil en dirección Norte-Sur.

La motocicleta en la que viajaban los adolescentes terminó impactando contra el segundo rodado, provocando un nuevo choque.

Tres personas fueron trasladadas al hospital

Como consecuencia de la secuencia de impactos, los dos adolescentes de 17 años y la conductora de la segunda motocicleta sufrieron lesiones de gravedad.

Los tres fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados por personal de emergencias médicas hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedaron bajo atención médica.

La mujer que conducía el Peugeot 207 no resultó consignada entre los lesionados.

Además, personal policial le realizó un alcotest en el lugar del accidente, cuyo resultado fue negativo.

La investigación quedó en manos de la Justicia

En el lugar intervino personal de la Comisaría 25ª, mientras que la investigación quedó bajo la intervención de los fiscales Roberto Ginsberg y Agostina Pérez.

La Justicia deberá reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo la cadena de impactos que terminó con tres motociclistas gravemente heridos.

Por tratarse de un hecho que involucra a dos menores de edad, también deberán contemplarse las actuaciones correspondientes a su condición de adolescentes.