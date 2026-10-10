Un violento siniestro vial ocurrió durante la tarde de este viernes 9 de octubre en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento, donde un ciclista fue embestido por una motocicleta y terminó hospitalizado con una doble fractura. El impacto fue de tal magnitud que la bicicleta quedó prácticamente destruida, mientras que la víctima debió ser trasladada al Hospital Rawson debido a la gravedad de sus lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 18, cuando Ramón Lucero circulaba en una bicicleta rodado 29 y protagonizó una colisión con una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el manubrio y la rueda delantera quedaron separados del resto de la estructura del rodado, evidenciando la violencia del choque.

Tras el siniestro, personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias 107 llegaron al lugar para asistir al herido y realizar las primeras actuaciones. Lucero se encontraba lúcido al momento de recibir atención médica, aunque presentaba lesiones de consideración.

Según informó el doctor Fabio Salazar, vicedirector del Hospital Ventura Lloveras, el ciclista sufrió un traumatismo encéfalo craneano con una herida cortante, además de fracturas de tibia y peroné. Debido a este cuadro, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo observación médica.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El conductor de la motocicleta permaneció en el lugar después del impacto.

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía deben ser esclarecidas mediante las actuaciones correspondientes.