Un gravísimo hecho de violencia de género conmocionó a los vecinos de la zona de Capital durante la madrugada de este sábado. Un hombre de 55 años fue detenido luego de atacar salvajemente a su pareja en la vía pública: le arrojó un trozo de ladrillo de casi dos kilos, le fracturó una pierna y, al ver que no podía caminar, la arrastró de los cabellos para meterla a la fuerza al interior de una vivienda.

El agresor fue identificado por fuentes judiciales como Marcelo Ernesto Clavel (55), quien quedó imputado por el delito de lesiones graves en contexto de violencia de género. El caso se encuentra bajo la órbita del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la UFI CAVIG, desde donde se coordinó asistencia interdisciplinaria para la víctima.

Discusión, pedradas y horror en plena calle

De acuerdo con la información judicial, el brutal episodio se desencadenó alrededor de las 5:37 de la madrugada sobre la avenida Leandro N. Alem. Una vecina del lugar se convirtió en testigo clave al advertir una violenta discusión de la pareja en plena calle. En un primer momento, ambos se arrojaban escombros y piedras, pero la situación pasó a mayores en cuestión de segundos.

En medio del enfrentamiento, Clavel tomó un resto de block de ladrillo con cemento adherido —cuyo peso posterior arrojó 1,749 kilogramos— y lo lanzó directamente contra la mujer de 35 años. El violento impacto dio de lleno en una de sus piernas, provocando que cayera instantáneamente al suelo por el dolor.

Lejos de detenerse, y ante la imposibilidad de la víctima para ponerse de pie, el sujeto se acercó, la golpeó y la tomó de los pelos para arrastrarla varios metros por el asfalto hasta ingresarla por la fuerza al domicilio.

El rescate policial y el llanto de la víctima

Alertados por los llamados de los vecinos al 911, efectivos de la Comisaría 2ª arribaron rápidamente al lugar, donde se toparon con un escenario elocuente: restos de ladrillos y escombros esparcidos por la calzada.

Al no obtener respuestas desde el interior del inmueble y ante la presunción de que el ataque continuaba, los uniformados decidieron irrumpir en la propiedad. Allí encontraron al agresor y a la víctima recostada sobre una cama. Aunque en un primer momento el miedo la hizo decir que estaba "bien", apenas logró quedarse a solas con los policías rompió en llanto y denunció el calvario que acababa de sufrir.

Quirófano y secuestro de "facas"

Una ambulancia trasladó de urgencia a la damnificada al Hospital Guillermo Rawson. En el centro de salud los médicos constataron la gravedad del cuadro: fractura de tibia en su pierna derecha, lesión por la cual debió ser programada para una intervención quirúrgica.

Durante las pericias en la escena del hecho, los investigadores de la UFI CAVIG no solo secuestraron el pesado ladrillo utilizado para el ataque, sino que también hallaron en el interior de la casa dos armas blancas de fabricación casera (tipo facas) confeccionadas con hierros afilados, las cuales fueron incorporadas a la causa.