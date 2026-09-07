Un hombre de 42 años fue detenido en Capital luego de que su expareja denunciara que la había seguido mientras se trasladaba en colectivo y que había incumplido una prohibición judicial de acercamiento vigente. El procedimiento ocurrió durante la mañana de este sábado 5 de septiembre, durante la intervención policial, también le encontraron 244 gramos de marihuana.

El hecho se produjo alrededor de las 8:15, cuando personal policial fue comisionado por el Cisem hasta inmediaciones de calle Tucumán y avenida Córdoba, donde una mujer manifestó que estaba siendo seguida por su expareja.

El hombre quedó acusado de desobediencia a una orden judicial, además de quedar vinculado a una causa federal por droga.

Según la reseña policial, el hombre se desplazaba por calle Tucumán en dirección a calle General Paz. Ante la alerta, otro móvil policial, identificado como Cobra 14 y a cargo del Oficial Ayudante Braian Alaniz junto al agente Nicolás Castro, logró localizarlo y procedió a su aprehensión.

La damnificada, de 40 años, relató posteriormente a los efectivos cómo se había iniciado la situación. Explicó que había abordado un colectivo de la Red Tulum, de la línea 204, en inmediaciones de calle Devoto y Segundo Sombra.

De acuerdo con su declaración, cuando se encontraba en la parada observó a su expareja a bordo de una motocicleta 110cc de color azul y negro. Según manifestó, el hombre comenzó a seguir el colectivo y le hizo señas a través de las ventanillas para que se detuviera.

La moto en al que se desplazaba el detenido y en la cual siguió a su expareja.

Ante esta situación, la mujer comunicó lo ocurrido a sus compañeros de trabajo de la Municipalidad y les solicitó que la esperaran en inmediaciones de avenida Córdoba y calle Tucumán. Cuando descendió del colectivo, aseguró que el hombre ya se encontraba en el lugar y comenzó a llamarla para que se acercara.

La mujer se dirigió hacia donde estaban sus compañeros de trabajo y realizó un llamado al 911 para solicitar asistencia policial. Durante la entrevista, la damnificada exhibió a los efectivos un oficio judicial emitido por el Tercer Juzgado de Familia. El documento, fechado el 27 de agosto de 2026, estableció una prohibición de acercamiento del hombre hacia ella.

Con esos antecedentes, el personal policial comunicó la situación a la Base Acusatoria. Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien tomó conocimiento de las actuaciones y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La intervención policial también derivó en otro procedimiento. Durante la entrevista al detenido, los efectivos observaron que llevaba una mochila de gran tamaño. Al exhibir su contenido encontraron tres frascos de vidrio transparentes, de tamaño mediano; un frasco plástico blanco de tamaño pequeño y un termo de mate forrado en cuero de colores blanco y naranja.

Según el informe policial, en el interior de esos recipientes había una sustancia de color verde-marrón y fuerte olor. Además, encontraron varias cajas de papelillos y un picador de color dorado.

Ante ese hallazgo, los efectivos solicitaron la intervención de personal de la División Drogas Ilegales. Hasta el lugar llegó el móvil CR-09, a cargo del Oficial Subinspector Joel Costa junto al agente Juan Cotilla, quienes realizaron una prueba de campo sobre la sustancia.

El análisis arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 244 gramos. Por disposición de la fiscal Mariana Gauto, de la Unidad Fiscal Federal, el hombre quedó vinculado a una investigación por la tenencia del estupefaciente y se procedió al secuestro de la sustancia.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 3ª, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales y continuaron las diligencias correspondientes. La causa principal quedó caratulada como incumplimiento a una orden judicial del Código Procesal correspondiente, bajo intervención de la UFI Flagrancia y registrada con el Legajo N.º 92/26.