Viralizaron un video del llanto de Tini Stoessel que generó preocupación

La cantante argentina protagonizó una escena que encendió la preocupación de su público durante una de sus recientes presentaciones en México como parte del Futttura World Tour. En las redes sociales comenzó a circular de manera masiva un registro grabado por una cuenta de fanáticos mexicanos donde se observa a la artista vestida de blanco, quebrada en llanto y arrodillada sobre el escenario, mientras sus bailarines se acercan desde atrás para ofrecerle consuelo.

El episodio captó la atención de la audiencia al coincidir con el conflicto mediático y judicial que involucra a la estrella pop con su padre, Alejandro Stoessel, en torno al manejo de sus ingresos y la administración de su trayectoria profesional. La repercusión en las plataformas digitales se reflejó en mensajes de los usuarios, entre los cuales una internauta expresó “Ay dios, pobre Tini, qué terrible”, sintetizando la inquietud colectiva de la comunidad de seguidores.

A la par de estas imágenes, el paso de la intérprete por territorio mexicano dejó otras señales que llamaron la atención de los asistentes. De forma sorpresiva, la cantante optó por retirar de su repertorio habitual los temas “Pa” y “Ángel”, dos composiciones que había dedicado a su progenitor dentro de Un mechón de pelo, la producción discográfica que presentó en 2024.

Respecto de la controversia del entorno íntimo, en el programa LAM de la señal América, el periodista Ángel de Brito difundió declaraciones directas vertidas por la propia artista a través de mensajes privados. Según las reproducciones del conductor, la cantante afirmó "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados", al tiempo que admitió "Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida. Estoy trabajando gratis por mi público".

El cruce de reclamos se intensificó a partir de un proceso de auditoría orientado a revisar la labor desempeñada por Alejandro Stoessel. Luego de recibir una primera rendición de cuentas, la joven consideró insuficiente la documentación otorgada y solicitó la entrega de los informes correspondientes a la totalidad de los años trabajados, soslayando diferencias sobre el patrimonio global.

A su vez, la cantante remarcó que el desarrollo conceptual de la gira no le pertenece a su padre, al sostener que ella diseñó cada apartado, editó las pantallas y elaboró las imágenes, a pesar de que la marca registrada del espectáculo figura a nombre de su progenitor.