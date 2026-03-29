Virginia Gallardo reveló si está de novia con Roberto García Moritán, ex de Pampita

Virginia Gallardo decidió enfrentar públicamente las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Roberto García Moritán. El rumor sobre un posible acercamiento amoroso cobró fuerza a raíz de la información compartida por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que entre ambos existían likes, comentarios y un coqueteo virtual en las redes sociales.

Ante la repercusión de la noticia, el periodista Pablo Duggan le advirtió a la modelo a través de su cuenta de X con un tajante "Virginia salí de ahí". La respuesta de Moritán no tardó en llegar, cruzando con dureza al comunicador al decirle que "nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito" y lanzando un interrogante provocador al finalizar su mensaje: "¿No te gusta la pareja? Contame…".

Finalmente, la protagonista de la historia buscó terminar con las especulaciones a través de la periodista Paula Varela. La comunicadora hizo pública la conversación que mantuvo con la involucrada al postear que "hablé con Virginia Gallardo y me dice: ´estoy sola solísima, no es cierto lo de Moritán´".

De esta manera, la diputada optó por una respuesta breve pero contundente, suficiente para desmentir el supuesto romance y bajar el tono de una versión que ya empezaba a circular con fuerza en los medios de comunicación.

Con estas declaraciones, Gallardo dejó en claro que, al menos por ahora, no existe ningún vínculo sentimental con Roberto García Moritán, a pesar de los rumores que se instalaron en el mundo del espectáculo.