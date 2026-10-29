A poco más de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia volvió a pedir que su visita no quede atrapada en las disputas políticas. Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y coordinador general de las actividades del pontífice en el país, sostuvo que el equipo organizador busca preservar la figura del Santo Padre y priorizar el mensaje de unidad.

“Nos propusimos como equipo organizador no entrar en la grieta, trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del Santo Padre”, expresó Pizarro.

El religioso realizó estas declaraciones durante el Coloquio sobre el Futuro de las Religiones, organizado por el suplemento Valores Religiosos de Clarín. El encuentro reunió a referentes de distintas confesiones y especialistas para debatir sobre los desafíos religiosos y sociales de la Argentina.

Consensos para organizar la visita

Pizarro destacó los acuerdos alcanzados entre representantes religiosos y actores públicos que, pese a sus diferencias, trabajan en conjunto para coordinar las actividades del Papa. En ese marco, describió como un “milagro” los consensos logrados durante la organización.

La postura se suma al pedido que la conducción del Episcopado había expresado en septiembre, cuando solicitó que el mensaje de León XIV no fuera interpretado desde una perspectiva partidaria. En aquella oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre el riesgo de ubicar al pontífice de uno u otro lado de la grieta.

La Iglesia sostiene que el viaje debe centrarse en el encuentro, la fraternidad y la reconstrucción de los vínculos sociales, más allá de las diferencias políticas que atraviesan al país.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

Según el cronograma difundido por la Iglesia, León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

La organización espera una importante participación de fieles y trabaja junto con las autoridades para coordinar los traslados, la seguridad y la logística de las actividades.

El mensaje de la Iglesia apunta a que la visita sea una oportunidad de encuentro y reflexión, sin que las palabras y los gestos del pontífice se conviertan en herramientas de disputa política.