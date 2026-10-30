Los sanjuaninos que tengan previsto viajar a Córdoba para participar de la misa que encabezará el papa León XIV el próximo martes 10 de noviembre deberán tener en cuenta un operativo especial de tránsito, con accesos diferenciados y sectores de estacionamiento. La organización difundió un esquema destinado a los peregrinos que llegarán desde otras provincias, con el objetivo de ordenar el ingreso de vehículos y facilitar el traslado hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Según informaron, los estacionamientos habilitados comenzarán a funcionar el lunes 9 de noviembre, desde las 12. Los sectores más cercanos al predio religioso estarán ubicados a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros, por lo que los asistentes deberán completar el recorrido caminando.

El operativo contempla ocho espacios de estacionamiento para automóviles, además de sectores exclusivos para micros y minibuses. También se establecerán ingresos específicos según la ruta por la que lleguen los visitantes.

Cómo llegar desde San Juan a la misa del Papa

Para los sanjuaninos que viajen por tierra, será importante prestar atención al recorrido elegido, ya que los ingresos a Córdoba estarán organizados de acuerdo con la provincia y la ruta de procedencia.

El acceso por la Autopista Córdoba-Carlos Paz estará destinado a quienes arriben desde La Rioja por la Ruta 38, San Luis por la Ruta 148, Altas Cumbres y el Valle de Punilla.

En estos casos, los conductores de automóviles deberán dirigirse al estacionamiento número 3, ubicado en la zona de Variante Pueyrredón y barrio Aeronáutico. Para encontrarlo, tendrán que seguir la señalización colocada en la rotonda posterior al peaje.

Por su parte, los micros serán desviados por Ruta 20 hasta Circunvalación, donde se habilitará un espacio especialmente destinado al transporte de pasajeros.

La organización no detalló un acceso exclusivo para San Juan, por lo que los viajeros deberán tomar como referencia la ruta utilizada para llegar a Córdoba.

Dónde estarán los estacionamientos habilitados

Los espacios para automóviles se distribuirán en distintos sectores de la ciudad, principalmente al norte y al sur de FAdeA.

En la zona norte estarán disponibles Autocity, Polideportivo Villa Unión y Variante Pueyrredón con barrio Aeronáutico.

Mientras tanto, en la zona sur se habilitarán estacionamientos en barrio Sacchi, calle Impira y barrio Smata.

Además, se podrá estacionar gratuitamente en el Estadio Mario Alberto Kempes. También estará permitido dejar vehículos sobre la Autopista Córdoba-Carlos Paz, en el tramo comprendido entre el peaje y avenida Circunvalación.

Los micros y minibuses tendrán un espacio reservado sobre Circunvalación, desde la pasarela de Villa Unión hasta avenida Armada Argentina, en ambas vías.

Los otros accesos previstos para los peregrinos

El operativo establece otros dos ingresos principales para quienes lleguen desde diferentes puntos del país.

El acceso norte, por el anillo externo de Circunvalación, estará destinado a los visitantes provenientes de Catamarca, Santiago del Estero y determinados sectores de Santa Fe.

Los automóviles que utilicen este ingreso deberán dirigirse hacia los estacionamientos 1 y 2.

Por otro lado, el acceso sur, a través del anillo interno de Circunvalación, será utilizado por vehículos provenientes de San Luis por Ruta 8, La Pampa, Buenos Aires y otras rutas de Santa Fe.

En estos casos, los conductores deberán continuar hacia los estacionamientos 4, 5 y 6, mientras que los micros tendrán sectores diferenciados.

Qué deben tener en cuenta quienes viajen en avión o colectivo

Los fieles que lleguen en avión utilizarán el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Córdoba.

Sin embargo, deberán considerar que el martes 10 de noviembre habrá restricciones en el espacio aéreo de la ciudad entre las 8 y las 13, debido al operativo de seguridad por la presencia del Pontífice.

Quienes opten por viajar en colectivo de larga distancia arribarán a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, ubicada en bulevar Perón 380.

También estará disponible la llegada en tren desde Retiro, Buenos Aires, hasta la estación Córdoba Mitre.

Para facilitar la movilidad dentro de la ciudad, la Municipalidad de Córdoba anunció servicios especiales y gratuitos de colectivos desde distintos puntos de la capital provincial durante el lunes 9 y las primeras horas del martes 10. Estos servicios dejarán a los pasajeros en sectores desde los cuales deberán continuar caminando hacia FAdeA.

Las autoridades recomiendan organizar el traslado con anticipación, contemplar los tiempos de caminata y prestar atención a las indicaciones del operativo vial, debido a la importante cantidad de peregrinos que se espera para la celebración.