El Arzobispado de Buenos Aires invitó a los fieles a participar de los encuentros previstos durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, incluso a quienes no se hayan inscripto previamente. A través de un comunicado, la institución aclaró que el registro tiene como finalidad facilitar la organización, pero remarcó que la convocatoria busca que nadie se quede afuera de las celebraciones.

“La inscripción nos ayuda a organizar los encuentros, pero lo más importante es que estemos todos, todos, todos para recibir al Papa León XIV en la Argentina”, expresaron desde el Arzobispado.

La invitación apunta a que comunidades, familias y personas puedan sumarse a las actividades religiosas y vivir la visita papal como un encuentro de fe y fraternidad. “Queremos que nadie se quede afuera de este encuentro de fe, esperanza y fraternidad”, señalaron.

Además, la institución convocó a los fieles a hacer propio el lema elegido para la visita: «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien».

Dónde y cuándo serán las misas

La convocatoria incluye celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según el cronograma difundido por el Arzobispado, las actividades previstas son las siguientes:

Buenos Aires: misa el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles. También habrá un encuentro con jóvenes el martes 10, a las 20.15.

Córdoba: misa el martes 10, a las 10, en el predio de FAdeA.

Luján: misa el miércoles 11, a las 10, en la plaza de la Basílica.

El mensaje central de la convocatoria es que la falta de inscripción no debe ser un impedimento para acercarse a recibir al Papa. La Iglesia busca que la visita se convierta en una celebración abierta, con la participación de todos los que quieran formar parte de los encuentros.